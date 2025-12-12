Redescubre la Navidad demuestra que emocionar también es vender con KFC, Campofrío y Hasbro en ESIC Comunidad Valenciana

La segunda edición del evento reunió en Valencia a grandes marcas —representadas por antiguos alumnos de ESIC— para analizar cómo la creatividad y la estrategia convierten la Navidad en un motor de negocio

La Navidad es emoción, pero también estrategia, marca y resultados. Así quedó demostrado ayer en ESIC Business School Comunidad Valenciana, que acogió la segunda edición de “Redescubre la Navidad”, un evento que volvió a situar a Valencia como punto de encuentro para el análisis del marketing navideño desde una perspectiva real, actual y orientada al negocio.

Bajo el lema Marketing. Creatividad. Marca. Ilusión navideña, la jornada reunió a KFC, Campofrío y Hasbro, tres marcas referentes cuyas estrategias fueron presentadas por antiguos alumnos de ESIC, hoy profesionales en activo en compañías líderes del sector. Un mensaje claro para los asistentes: la formación y el talento encuentran su continuidad natural en el mundo real del marketing y el business.

Tras el éxito de su primera edición, el evento regresó con una propuesta más ambiciosa y con un mensaje claro: emocionar no está reñido con vender; al contrario, es una de sus principales palancas.

La Navidad como territorio estratégico para las marcas

Durante el encuentro se abordó cómo las marcas pueden “estar” en Navidad sin caer en fórmulas repetidas, encontrando su propio espacio desde la creatividad, el insight del consumidor y la coherencia estratégica.

María Suárez Ramos, Marketing Manager de Campofrío y antigua alumna del Master in Marketing Management de ESIC, explicó cómo las marcas pueden entrar en los hogares de los consumidores sin necesidad de centrarse exclusivamente en el producto, apostando por historias reales, valores y una construcción de marca a largo plazo. La clave, según señaló, está en ser recordado sin aparentar, generando notoriedad desde lo cotidiano y construyendo un posicionamiento diferencial incluso en categorías que no son protagonistas tradicionales de estas fechas.

KFC: cuando la diversión también impulsa el negocio

Por su parte, Javier Dasí Ruiz, Fun Activation Lead de KFC y antiguo alumno del Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial de ESIC, mostró cómo la marca ha convertido el entretenimiento y el tono diferencial en una auténtica herramienta estratégica. KFC es actualmente la marca líder en interacciones en redes sociales en España, acumulando el 11 % del total de interacciones y convirtiéndose en la comunidad de KFC con más seguidores del mundo.

Durante su intervención, Javier Dasí explicó cómo la innovación navideña de la marca no se plantea como una acción puntual, sino como una forma de reforzar el vínculo con su comunidad, generar conversación y resolver retos de negocio. “No todas las marcas deben hacer lo mismo en Navidad. Hay que encontrar tu hueco, sorprender y hacerlo propio”, destacó como uno de los grandes aprendizajes.

Hasbro: mantener viva la ilusión desde la marca

La jornada contó también con la participación de María Payá, EMEA Brand Lead de Hasbro y antigua alumna del Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial de ESIC, quien aportó una visión internacional sobre cómo las marcas de entretenimiento trabajan la Navidad como un momento clave para reforzar la ilusión, el storytelling y la conexión emocional con distintas generaciones, poniendo como ejemplo el caso de Peppa Pig, una de las marcas más emblemáticas del grupo. A través de este caso, explicó cómo se construyen relatos

coherentes a nivel global que conectan con familias y niños desde la emoción, la experiencia de marca y el valor del contenido, sin perder de vista los objetivos comerciales

Inspiración real para el futuro del marketing

“Redescubre la Navidad” volvió a reunir a estudiantes, profesionales y amantes del marketing en una experiencia que combinó aprendizaje real, casos prácticos y visión estratégica. Tras las ponencias, los asistentes pudieron participar en un espacio de networking para conversar directamente con los ponentes y compartir impresiones en un ambiente distendido.

El evento consolida así su papel como una cita de referencia en marketing y marca en la Comunidad Valenciana, demostrando que las campañas navideñas más exitosas son aquellas capaces de conectar, construir marca y generar negocio al mismo tiempo.

Porque esta Navidad, una vez más, se demostró que emocionar también es vender.