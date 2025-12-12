Iberdrola promueve el primer parque eólico y fotovoltaico en la C. Valenciana con 180 millones de inversión

Iberdrola va a invertir 180 millones de euros en el primer parque renovable híbrido de la Comunitat Valenciana. El proyecto, con placas fotovotoltaicas en el Valle de Ayora y aerogeneradores en Albacete, permitirá aprovechar el viento por la noche para maximizar la producción de energía. La patronal valenciana de empresas de energías renovables (Avaesen) explica que el proyecto supone un hito y que se beneficiará de que en el límite de Valencia con Albacete sopla más viento por la noche que en otras zonas de España por el régimen de brisas del Mediterráneo.

El parque, según recoge la información pública del proyecto, lo impulsa Iberenova Promociones (filial de renovables de Iberdrola). La iniciativa combina el parque fotovoltaico que Iberdrola acaba de empezar a construir en el Valle de Ayora (Cofrentes I) con 184 megavatios (MW) de potencia instalada con el 'parque eólico de hibridación Cofrentes I' con 45 MW. Los aerogeneradores del parque eólico estarán distribuidos entre las poblaciones albaceteñas de Carcelén, Alpera y Alatoz (que están en el límite con Valencia) y la red de conexión y la subestación que dará servicio a la planta se encontrarán en el término municipal de Ayora.

Hibridación

Iberdrola invierte 130 millones en el parque fotovoltaico Cofrentes I y 59 millones en la planta eólica y la hibridación (55 millones en Albacete y 4 en Valencia). La planta eólica tendrá diez aerogeneradores de más de cien metros de altura. El parque será conectado a la subestación de la planta fotovoltaica Cofrentes I con una línea eléctrica de 18 kilómetros.

La principal ventaja de este tipo de plantas es que reduce la imprevisibilidad de la energía renovable (por falta de viento o de sol) y optimiza el uso de las infraestructuras. Marcos J. Lacruz, presidente de la patronal valenciana de renovables, explica que desde el punto de vista de la infraestructura tiene "sentido porque aprovechas más los recursos y la amortización es más rápida". Lacruz añade que la Comunitat Valenciana es una zona especialmente interesante para este tipo de proyectos porque en otras partes de España no es tan fácil que sople viento por la noche.

La planta fotovoltaica Cofrentes I está ubicada en los términos municipales de Ayora y Zarra y contará con cerca de 400.000 módulos fotovoltaicos de estructura fija, capaces de generar 332.000 megavatios hora (MWh) al año, el equivalente al consumo de más de 100.000 hogares. La inversión prevista para esta fotovoltaica es de 130 millones y se calcula la generación de hasta 650 empleos en los periodos punta de construcción.

Inicio de la construcción de la planta fotovoltaica de Iberdrola en el Valle de Ayora. / Levante-EMV

La compañía está en contacto con los ayuntamientos del entorno para impartir durante las próximas semanas cursos de formación para que desempleados de la zona se puedan incorporar a los trabajos. La puesta en marcha de la planta fotovoltaica, prevista para finales de 2026, conllevará también la creación de puestos de trabajo local para tareas de gestión y mantenimiento.

Las renovables han empezado a ganar terreno tras años de estancamiento por el bloqueo burocrático. La potencia fotovoltaica ha crecido un 22 % en el último año en la Comunitat Valenciana tras la conexión de parques solares que suman 109 megavatios. La energía verde ya representa un 36 % del parque de generación, según revela un informe del Observatorio de Energías Renovables de Foro de Sella, elaborado por Opina 360 con datos de Red Eléctrica.

Impulso

Los parques solares valencianos conectados a la red suman una potencia conjunta de 594 MW frente a los 485 MW del año pasado. Algunos de esos parques han acumulado una tramitación de hasta seis años. Sin embargo, ahora la situación está cambiando. La Generalitat ha dado un impulso a la gestión administrativa de los proyectos tras escuchar las reivindicaciones de la patronal valenciana de empresas renovables (Avaesen).