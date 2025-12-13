INNDIH AI Connect: una nueva vía para que las empresas valencianas incorporen IA y tecnología avanzada con apoyo experto

A partir de enero, las empresas de la Comunitat Valenciana contarán con una nueva oportunidad para acelerar su transformación digital y avanzar gracias a la inteligencia artificial (IA). Tras tres años del proyecto INNDIH, en el que diferentes agentes del ecosistema de innovación regional coordinados por ITI, centro tecnológico especializado en TIC, llega AI Connet, para dar un paso más y que las empresas puedan implementar en sus negocios las nuevas tecnologías disruptivas encabezadas por la inteligencia artificial.

Durante los últimos tres años, el proyecto ha confirmado que la digitalización no es exclusiva de grandes corporaciones, sino una palanca de competitividad transversal para todo tipo de empresas y sectores.

La diversidad de empresas beneficiadas durante este periodo lo demuestra. Un total de 545 compañías —desde una academia de oposiciones o una firma de alquiler de caravanas, hasta fabricantes industriales, startups tecnológicas o proyectos de voz para IA— han podido acceder a servicios avanzados y acompañamiento especializado que les han permitido mejorar procesos, optimizar recursos y explorar nuevas soluciones basadas en tecnología.

Estos resultados se presentaron recientemente en el evento final de INNDIH celebrado en CaixaForum València, donde se puso de relieve el impacto del hub. Durante esta primera etapa, INNDIH ha alcanzado unos resultados especialmente significativos: ha prestado 868 servicios, ha activado 96 proyectos piloto basados en tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, análisis de datos, IoT, computación de alto rendimiento o ciberseguridad, y ha llevado a cabo 323 diagnósticos de madurez digital que han permitido a las organizaciones identificar con claridad sus necesidades y prioridades tecnológicas. Además, más de 1.200 profesionales han participado en sus actividades formativas y de divulgación, reforzando así las capacidades digitales del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana.

A nivel económico, el impacto para las empresas ha sido igualmente significativo: las compañías atendidas han logrado captar más de 2,7 millones de euros en financiación adicional, obteniendo un retorno tangible gracias al impulso tecnológico adquirido y a los proyectos desarrollados durante el programa.

Para la directora gerente de ITI, Laura Olcina, "estos resultados confirman la capacidad del ecosistema valenciano para unir investigación, talento e industria y abordar retos reales mediante la colaboración".

Valencia Digital Summit (VDS) fue uno de los últimos eventos en los que se dio a conocer la iniciativa INNDIH. / ED

Un nuevo salto hacia la IA aplicada

Sobre esa base se construye ahora INNDIH AI Connect, el nuevo proyecto aprobado por la Comisión Europea que situará a la Comunitat Valenciana en la primera línea de la la inteligencia artificial y tecnologías avanzadas. La iniciativa ha sido seleccionada entre los 12 European Digital Innovation Hubs que representarán a España y, además, ha recibido el prestigioso Step Seal, un reconocimiento europeo que acredita la solidez organizativa y la excelencia del consorcio.

El nuevo hub reúne a 29 entidades en la mayor alianza público-privada de la Comunitat Valenciana en materia de digitalización. En el ámbito académico participan la UPV y la UV, mientras que la vertiente tecnológica está representada por los institutos tecnológicos Aidimme, Ainia, Aiju, Aimplas, Aitex, Inescop, ITC, ITE, Itene e ITI integrados en REDIT, que aportan laboratorios, capacidades avanzadas y conocimiento especializado. A ellos se suman los centros de investigación sanitaria Incliva, Fisabio y Hulafe, fundamentales para impulsar la innovación en salud y calidad de vida. La conexión con las empresas se refuerza a través de organizaciones como CEV, Femeval y Ateval, que actúan como puente directo con la industria y las pymes, y mediante las cámaras de comercio de Valencia, Alicante y Castellón, junto al Consejo de Cámaras, que garantizan la capilaridad territorial del proyecto. El proyecto cuenta, además, con el respaldo de Ivace+i, que asegura la coordinación con las políticas regionales de innovación, competitividad e impulso a la inteligencia artificial. Y por último, también cuenta con el apoyo como entidades asociadas de IBV, UA, UJI y UMH.

"El consorcio combina excelencia científica y tecnológica con una amplia representación sectorial e institucional, lo que nos permite dar una respuesta integral a las necesidades de digitalización de pymes y administraciones", ha señalado la directora gerente de ITI entidad coordinadora del proyecto, Laura Olcina. "Esta diversidad de agentes es un elemento clave de competitividad y colaboración: acerca el conocimiento a las empresas, conecta sectores que antes no trabajaban juntos y refuerza a INNDIH AI Connect como un hub con vocación regional y proyección europea". "Todo ello —ha añadido— supone una oportunidad real para que cualquier empresa, independientemente de su tamaño o sector, pueda acceder a soluciones avanzadas de inteligencia artificial y tecnologías disruptivas. INNDIH AI Connect ofrecerá servicios financiados al 100% que permitirán probar tecnologías antes de invertir, formarse en ámbitos como IA, big data, ciberseguridad o robótica, acceder a financiación y participar en un ecosistema activo de colaboración y networking”.

La Universidad Jaume I es una de las entidades que participan en este consorcio para impulsar la digitalización en la Comunitat Valenciana. / ED

Impacto directo en la competitividad empresarial

El balance de la primera etapa de INNDIH demuestra que la digitalización tiene un impacto claro en la competitividad empresarial. Las empresas participantes han podido ganar eficiencia, abrir nuevas líneas de negocio y captar financiación adicional gracias al impulso tecnológico recibido.

La previsión con INNDIH AI Connect es multiplicar ese impacto: llegar a más empresas, activar un mayor número de pilotos basados en inteligencia artificial y reforzar la formación dirigida tanto a perfiles técnicos como a directivos. Adicionalmente en esta nueva fase, se reforzará la conexión con el ecosistema europeo de IA de forma que las empresas de la región tengan acceso a toda la potencia en infraestructuras, conocimiento y oportunidades a nivel internacional.

Como concluye Olcina: "Con INNDIH dimos el primer gran impulso a la digitalización de cientos de pymes. Ahora queremos dar un salto cualitativo: que la inteligencia artificial deje de ser algo lejano y se convierta en una herramienta cotidiana para nuestras empresas. La apuesta europea refuerza un modelo que ha demostrado funcionar y que, con INNDIH AI Connect, aspira a situar a la Comunitat Valenciana entre los territorios más avanzados de Europa en innovación digital”.