Iryo y Ouigo disputarán a Renfe el liderazgo en el tráfico de pasajeros en el corredor mediterráneo

El tablero del Corredor Mediterráneo en transporte de pasajeros va configurando sus piezas. Sus 'jugadores' -Renfe, Iryo y Ouigo- van mostrando sus estrategias por liderar una de las rutas ferroviarias más importantes, que une ciudades como Barcelona, València, Alicante y Murcia, y que hasta ahora ha estado mayoritariamente en manos de la operadora pública.

Fabrizio Favara, nuevo consejero delegado de Iryo (compañía de raíz italiana participada, entre otros, por los accionistas de la valenciana Air Nostrum), ratificó este jueves en Barcelona el interés de la operadora por el eje ferroviario, que espera su apertura para 2027. "Nuestro tren ya está listo. Cuando la parte administrativa esté cerrada, podremos empezar", dijo Favara en un encuentro celebrado en el Círculo Ecuestre de la capital catalana.

En este sentido, Favara marcó como prioridad de la compañía prestar servicio en el corredor Barcelona-València, un movimiento previsto para 2028.

Tres trenes más para 2026

Favara anunció también que Iryo incorporará tres trenes adicionales en la segunda mitad de 2026, lo que les permitirá crecer en frecuencias y pasar de las 30 actuales a 32, con una inversión cercana a los 100 millones. “La liberalización ha dado al viajero el derecho a elegir, y ahora la competencia no solo es precio: es calidad, es puntualidad”, defendió.

Con su criterio de retrasos inferiores a cinco minutos, Iryo registra un 87 % de puntualidad, que se eleva al 97 % cuando solo depende de su operativa interna, es decir, que gracias a contar con material móvil tan nuevo, solo sufren demoras por causas propias en un 3 % de sus viajes.

Un convoy de la fracesa Ouigo, en Chamartín. / Eduardo Parra/Europa Press

Ouigo "no compromete" el equilibrio económico de Renfe

Por otra parte, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha autorizado nuevos servicios de alta velocidad de la operadora francesa de bajo coste Ouigo en la ruta Alicante–Elx–Murcia al subrayar que "no comprometen" el equilibrio económico del contrato de servicio público con Renfe.

La oferta de Ouigo comprende dos servicios por sentido y día de alta velocidad entre Alicante y Murcia, y un servicio adicional por sentido al día, también de alta velocidad, entre Murcia y Elx (tres en total en este tramo), apunta la CNMC en un comunicado.

Por su parte, Renfe Viajeros presta dos tipos de servicios con obligaciones de servicio público en dicha ruta: en la red convencional (de Cercanías y Media Distancia Convencional) y en la red de alta velocidad (los de Media Distancia en Alta Velocidad, también llamado Avant).

La CNMC considera que los nuevos servicios de Ouigo en esta ruta "no comprometen" el "equilibrio económico" del contrato de servicio público 2018-27 firmado entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y Renfe Viajeros.

Servicios "no sustitutivos"

Además, la CNMC ha subrayado que los nuevos servicios de Ouigo y los servicios públicos en la red convencional "no son sustitutivos" porque los servicios de Cercanías y Media Distancia Convencional "tienen muchas paradas intermedias" y los de Ouigo "tienen pocas o ninguna". También considera que "hay también mucha diferencia en los tiempos de viaje".

El organismo concluye que "tampoco son sustitutivos los nuevos servicios de Ouigo y los servicios públicos de alta velocidad, porque los primeros tienen muchas menos frecuencias y son más caros".

A solicitud del ministerio, la CNMC realizó la preceptiva prueba de equilibrio económico de acuerdo con su metodología, aprobada en julio de 2020.