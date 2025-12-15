El Banco de España destaca el respaldo cooperativo a pymes y autónomos mientras otra banca recorta financiación

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, asegura que “la banca cooperativa juega un papel esencial para las pequeñas empresas y autónomos, manteniendo la financiación a estos agentes cuando otras partes del sector la han contraído". En su opinión, su rentabilidad es equiparable a la del resto del sector bancario, mientras que su posición de solvencia es incluso "más sólida". Estas fortalezas, según Escrivá, las sitúan en una buena posición para hacer frente a los retos que afronta, relacionados sobre todo con el tamaño, la gobernanza y las implicaciones de la digitalización”.

Escrivá ha clausurado, en la estación experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’ (Almería), una jornada dedicada a la banca cooperativa y su papel esencial en el desarrollo y la cohesión de los territorios. Ha resaltado que las cooperativas de crédito en España representan alrededor del 10% del sistema bancario, si bien el nivel de inversión criditicia que aportan a autónomos y pymes, en términos relativos, es mayor. También ha participado la presidenta de la Asociación Europea de Banca Cooperativa (EACB), Priscille Szeradzki; el presidente del BCC-Grupo Cajamar, Bernabé Sánchez-Minguet, y el director general de Sostenibilidad y Desarrollo Agroalimentario de BCC-Grupo Cajamar, Roberto García Torrente.

El encuentro ha contado con un centenar de representantes de entidades cooperativas, entre directivos europeos e internacionales asistentes a la 57ª Asamblea de la EACB -que se celebrará mañana en el centro financiero de Cajamar-, los presidentes y miembros de los consejos y directores generales de las 19 entidades de Grupo Cooperativo Cajamar y la directora general de Supervisión del Banco de España, Mercedes Olano.

La jornada ha estado enfocada en los valores diferenciales de la banca cooperativa, ya que su cercanía y el apoyo mutuo son piezas clave en el desarrollo sostenible de las áreas rurales, a través del soporte financiero al sector agroalimentario, pequeñas y medianas empresas y familias. Tanto el presidente de BCC-Grupo Cajamar como la presidenta de la EACB han coincidido en señalar la necesidad y la oportunidad de mantener el propósito cooperativo de la solidaridad y el compromiso con la inclusión y el desarrollo sostenible, ya que son elementos diferenciales que deben reforzarse ante los nuevos desafíos. Y han asegurado que la banca cooperativa debe seguir creciendo y siendo un eje vertebrador para la economía europea, nacional y local.

Apoyo al sector agroalimentario

La bienvenida ha partido del presidente de BCC-Grupo Cajamar, quien ha subrayado que “el ecosistema de innovación agroalimentario de Grupo Cajamar representa el origen, la esencia y el propósito de nuestro grupo cooperativo, ya que no solo ofrecemos financiación y servicios financieros, también transferencia de conocimiento a los sectores productivos de nuestro país, en este caso al sector agroalimentario, para ayudarles a tomar decisiones informadas y facilitar el desarrollo de sus explotaciones y negocios. De esta manera, su crecimiento redundará en el progreso y bienestar de las personas y los territorios”.

Sánchez-Minguet ha puesto en valor el modelo de cohesión y solidaridad de Grupo Cooperativo Cajamar, donde “coordinamos y apoyamos a nuestras 18 cajas rurales, consolidamos balances y mutualizamos resultados, lo que nos permite mejorar la capacidad financiera y la competitividad de todas y cada una de las entidades de este grupo financiero, reforzar su solvencia y garantía, y, todo ello, sin perder su identidad y arraigo territorial, su cercanía y compromiso con la comunidad”.

'Fintech' e IA

Respecto al futuro ante los nuevos desafíos, como son la digitalización, la competencia con las 'fintech', la sostenibilidad y la incertidumbre geopolítica global, Sánchez-MInguet ha asegurado que “estamos convencidos que los valores cooperativos —solidaridad, vocación de servicio, proximidad e intercooperación— siguen estando plenamente vigentes y son más necesarios que nunca”. Asimismo, ha explicado que el sector de la banca cooperativa "está trabajando con intensidad" en un modelo que combina la modernización de las estructuras, a través de la innovación y la tecnología, incorporando la inteligencia artificial en nuestros procesos y liberando a nuestros profesionales de las tareas que no generan valor añadido como complemento a la cercanía de nuestras oficinas.

La presidenta de la EACB, Priscille Szeradzki, ha comentado que la celebración de este aniversario para el sector cooperativo es una prueba de lo que se puede lograr "cuando la ambición se une al propósito. Cajamar ha demostrado -ha agregado Szeradzki- que las cooperativas son catalizadoras del crecimiento y la innovación en nuestra economía y, sobre todo, instrumentos de solidaridad”.

El director de Sostenibilidad y Desarrollo Agroalimentario de BCC-Grupo Cooperativo Cajamar, Roberto García Torrente, ha hecho un recorrido por la construcción del ecosistema de innovación agroalimentaria de Cajamar, que este año está conmemorando su 50º aniversario, y ha indicado que “el carácter cooperativo de Grupo Cajamar ha supuesto siempre una especial sensibilidad hacia los aspectos sociales y de gobernanza”.