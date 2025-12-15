Valencia mantiene el cuarto puesto de Europa en tráfico de contenedores

La crisis del transporte marítimo internacional a raíz del desvío de buques del mar Rojo y el Canal de Suez por el sur de África -tras la invasión de Gaza por parte de Israel- ha conseguido mantener pese a todo el incremento del tráfico de contenedores en el puerto de València. De hecho, se ha mantenido como cuarto en el ‘ranking’ europeo en movimiento de las citadas mercancías (con 5,476 millones TEU, unidad de veinte pies o 6,1 metros de longitud de contenedor). Los gigantescos recintos del norte del viejo continente: Rotterdam (13,8 millones ), Amberes-Brujas (13,5) y Hamburgo (7,8 millones), lideran el sector, según datos de 2024.

Así lo constata el informe ‘Top 15 EU Container Ports in Q3 2025’, elaborado por PortEconomics. El análisis constata que, tras la recuperación del año 2024 y las incertidumbres de 2023, entre enero y septiembre del presente año, el aumento de los indicadores en el ámbito del tráfico de contenedores se ha frenado durante este periodo, tal como constata una información elaborada por Naucher. El puerto de Hamburgo destaca entre el trío líder de Europa, registrando un sólido crecimiento del 8.4% interanual, muy por delante de Róterdam y Amberes-Bruges.

Expansión

El resurgimiento del emplazamiento marítimo de Hamburgo sigue a años de rendimiento modesto y se atribuye al aumento de las escalas portuarias vinculadas a nuevas estructuras de alianzas (especialmente Gemini) y la entrada de operadores de terminales extranjeros. Por otro lado, las cifras sugieren un resurgimiento del sistema portuario alemán, ya que Wilhelmshaven y Bremen también experimentaron un crecimiento saludable.

Sur de Europa

Mientras tanto, en el sur de Europa, los puertos españoles lucharon por mantener su excepcional impulso de 2024, que había sido promovido por el desvío de buques debido a la crisis del Mar Rojo. Valencia registró un aumento del 3,7%, mientras que Algeciras y Barcelona vieron descensos en los volúmenes de contenedores. Sines en Portugal también experimentó una caída desde sus máximos de 2024. El Pireo, en Grecia, permaneció en indicadores negativos después de un 2024 moderado, también afectado por la situación de Oriente Medio.

En España, los puertos de interés general movieron 465.120.751 toneladas hasta octubre de 2025, lo que supone un descenso del 0,7% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos provisionales de Puertos del Estado. La mercancía general registró en los diez primeros meses del año un descenso del 0,2%, 234,2 millones de toneladas, con un aumento del 3,8% de la convencional, con 74,5 millones de toneladas, mientras que la contenerizada retrocedió un -2%, (159,6 millones de toneladas) con relación al mismo periodo del año anterior.