Los valencianos gastarán 400 euros en la cesta de la compra, la mitad de su presupuesto navideño

Muchos hogares valencianos preparan ya los menús de estas navidades. Para sorprender y deleitar a la familia no se puede improvisar y llenar la nevera con previsión es fundamental para asegurarse el producto y, sobre todo, no hacer sufrir los bolsillos más de lo necesario.

Según Francisco Rodríguez, secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV), cada valenciano gastará estas navidades una media de 400 euros en la cesta de la compra, una cantidad que supone cerca de la mitad del presupuesto previsto para el conjunto de las fiestas, que se acerca a los 900 euros.

El secretario de la entidad señala que “es importante gestionar el presupuesto con prudencia y evitar gastos excesivos y por encima de las posibilidades económicas de cada familia. De esta forma, encontramos una combinación de tradiciones familiares y consumo consciente, con una tendencia creciente a adaptarse a la situación económica actual y a la inflación”.

Puestos del Mercado Central de València, en plena campaña de Navidad. / Francisco Calabuig

Precisamente, la subida generalizada de precios se mantiene como la principal preocupación del consumidor, según el Estudio 'Cómo afronta el comprador la Navidad', realizado por la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc). El informe avanza que uno de cada cinco consumidores admite que reducirá la cantidad de carne o pescado que comprará durante las fiestas, mientras crece el recurso a opciones ya elaboradas, especialmente en pescadería y marisco.

Las estrellas del menú: pollo, jamón, marisco y cocido

Pero, ¿qué comen los valencianos en estas fechas? ¿Con qué previsión hacen sus compras para evitar sobresaltos económicos de última hora? María Serrano es encargada del puesto de Tía Teresa en el Mercado Central de València, en la que venden pollo exclusivamente, uno de los productos más habituales de la mesa navideña. Desde el mostrador de la plaza explica que lo que más venden estos días son tanto en crudo como cocinado. “La gente cada vez tiene menos ganas de cocinar y siempre tendemos más a hacerlo más fácil. El cocinado es el producto estrella. Sobre todo relleno de ciruelas y orejones, que es uno de los más vendidos”.

En cuanto al presupuesto del consumidor, Serrano señala que “el que viene a comprar normalmente no suele mirar el precio, sobre todo porque es repartido en bastantes personas; si algo cuesta 30 o 40 euros dividido entre muchos familiares, al final la cuenta no sale tan cara”, dice.

Sobre el precio del pollo, señala que apenas ha subido, pero sí ha habido una subida tanto en precio como en demanda el pavo, otra de las aves protagonistas de las comidas navideñas. “En Navidad se pide muchísimo pavo, tanto entero como por piezas o relleno”. Una pieza de estas características en los puestos del mercado pueden rondar los 13 euros el kilo.

El jamón es uno de los protagonistas de los menús navideños. / Francisco Calabuig

El consumidor más previsor lleva ya días o semanas haciendo acopio para el congelador. Serrano asegura que “ya hemos tenido clientes que vienen para la campaña de Navidad, se han llevado los rellenos y los congelan. O el cocinado, que como está pasteurizado dura bastante más, se lo llevan ya a casa, así lo tienen más cómodo, también lo hacen por miedo a que luego suba el precio”.

El cocido es otro de los platos más recurrentes en los hogares valencianos estos días. José Cosín, de Carnicería Cosín, explica al respecto que sus productos más vendidos son “la carne de cocido, los huesos de sustancia, tocino, pelota, el blanquet, morcilla,... lo fundamental en un puchero. Y luego vendemos muchas piezas de solomillo de cerdo, entrecot o los gallones [redondos] para rellenar”.

Y sin duda la Navidad es sinónimo de jamón y marisco. En ese sentido, tiramos la casa por la ventana. Desde Mantequería Lerma, Eugenio Lerma explica que estos días “viene mucho comprador nacional que busca una buena cena para Nochebuena. Hay que sorprender esta Navidad”. Además, destaca que “también viene mucho turista que busca jamón para llevárselo a casa. Eso nos ayuda a trasladar el género a otros países y para que conozcan la gastronomía española”.

Precios de los productos más selectos de la cesta de la compra navideña / Levante-EMV

Durante las fiestas, son pocos los que renuncian a un buen plato de jamón, pero para ello hay que hacer cálculos. “El jamón 100 % de bellota ha pasado de unos 90 euros el kilo hace 10 años a unos 250 euros en algunos sitios. Todo sube y, al final, tienes que subir el precio también. Ya no hay precios competitivos porque todo sube”.

Respecto al marisco, Pablo Ferrol -de Mariscos y pescados Vizcaíno en el Mercado Central- señala que gambas, carabineros y cigalas son los más buscados por los consumidores. “La gente va comprando poco a poco, sobre todo congelado”, una opción que va ganando adeptos por tener un mejor precio y porque el consumidor no quiere llegar a último momento y pagar 140 euros por una gamba para acabar también congelando”. “Prefieren comprar una gamba congelada buena que valga 50, 60 o 70 euros”. En el marisco, la cuestión de la previsión es fundamental y los compradores, según Ferrol, llevan ya desde mediados de noviembre llenando el congelador.

Varios puestos de pescado y marisco en el Mercado Central de València. / Francisco Calabuig

Precios de "locura"

En cuanto a precios, Ferrol habla de “locura” para algunos productos “de lujo” como la gamba “que está muy cara, sobre unos 150 euros de coste para nosotros, por lo que tienes que venderlo a unos 170-180 euros”. El carabinero es también otro de esos productos casi prohibitivos para el común de los bolsillos: unos 120-140 euros el kilo.

El presupuesto para el marisco es, quizás, lo que más mira el consumidor valenciano. “Mucha gente viene incluso con la lista del año pasado, para ver lo que se gastaron entonces. La gente no quiere gastar tanto”, dice el pescatero.

Noelia López regenta su propia pescadería en el Mercado Central y se suma a las explicaciones de Ferrol. Desde el mostrador señala que el rape o la anguila son los pescados más demandados, además de mariscos como carabineros, gamba rayada o langostino. “El cliente es muy previsor y ya va comprando y congelando”.