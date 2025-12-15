La OCU alerta de condiciones "abusivas" de los restaurantes en cenas y comidas de Navidad

La Navidad es sinónimo de pasar tiempo con familia y amigos, generalmente, alrededor de la mesa. A pesar de la inflación y la situación económica, se mantiene la tradición de disfrutar comidas especiales fuera de casa. Durante este tiempo, el consumidor asume algunas de las condiciones de no pocos restaurantes estos días.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en Comunitat Valenciana advierte, en un comunicado, que algunos establecimientos en las fechas navideñas "imponen" medidas como la obligatoriedad de elegir un menú cerrado o cobrar un plus por la reserva, medidas que "pueden vulnerar los derechos como consumidores".

Así, se refiere a la obligatoriedad de escoger un menú en vez de elegir a la carta, la imposición de un menú común para todos o el cobro de "elevados suplementos" entre las alternativas propuestas dentro del menú.

Fuentes de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia inciden en que ofrecer un menún cerrado frente a la carta responde principalmente a motivos operativos, de control de costes y satisfacción del cliente. "En la campaña navideña la demanda de comidas y cenas de grupo aumenta significativamente y un menú cerrado permite al hostelero una mejor planificación del servicio ante grandes picos de demanda. Esto facilita el control de materia prima, lo que permite controlar mejor costes, algo clave en estos momentos donde los márgenes empresariales cada vez son más reducidos por el alto coste de producto. También permite organizar el servicio de forma más eficiente, evitando posibles retrasos y garantizando la calidad del servicio ofrecido al comensal", aseguran.

Otra práctica "habitual" es solicitar un adelanto por la reserva, que en algunos casos podría considerarse "excesiva" si superara el 50 % del importe previsto. Por ello, la OCU aconseja antes de adelantarla comprobar hasta cuándo puede cancelarse y si existe alguna penalización, y a cuánto ascendería, en el caso de que alguno de los comensales no pudiera finalmente acudir a la comida; y señala que "cobrar todo el importe de un menú resulta abusivo, al resultar desproporcionado a los costes asumidos por el empresario y supone un enriquecimiento injusto".

La organización de consumidores critica también la práctica indebida de cobrar un plus por la reserva. Así, explica que es "igualmente cuestionable retrasar la devolución del importe de la reserva a la siguiente contratación, como si se tratara de un bono, obligando así al comensal a repetir comida o cena en dicho establecimiento". OCU recuerda que, salvo que se indique claramente lo contrario, el importe de la reserva adelantada debe descontarse del importe total en el momento del pago.

Desde la Federación de Hostelería explican que "solicitar la tarjeta de crédito o un pago por adelantado que luego es descontado del ticket final del servicio son prácticas que realiza el sector para reducir el impacto del conocido ‘no-show’, es decir, cuando se realiza una reserva y finalmente el grupo no aparece".

Carta física

Otras prácticas abusivas, según la OCU, son no ofrecer una carta física del menú, los códigos QR son una forma cómoda de consulta, pero además debe ofrecerse una carta en papel; que falte una referencia en los precios "según mercado" (como un precio por kilo) o que no se avise del precio de un producto fuera de carta.

Del mismo modo, apunta que es "ilegal" cobrar por el servicio de mesa o por el cubierto o por el agua del grifo y no puede rechazarse el pago en efectivo. En cambio, puede rechazarse el pago con tarjeta si se advierte claramente antes de consumir. También es contrario a la normativa que el ticket o la factura de compra no detalle cada uno de los productos consumidos.

Hasta 150 euros de presupuesto

Los consumidores valencianos manejan un presupuesto que oscila entre los 50 y 150 euros para comidas y cenas fuera de casa estas navidades, según estima la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV). "Esto refleja una planificación moderada y consciente del gasto, ajustándose a la capacidad económica familiar y ajustando el creciente gasto sufrido este año por el incremento de los costes del transporte, la electricidad, la nueva tasa europea de residuos, la subida del Euribor, el incremento del precio de algunos alimentos (huevos, carne…), la inflación y el cambio de tipo de IVA en alimentos y electricidad desde enero de 2025", explica Francisco Rodríguez, secretario de la UCCV.