Expediente de regulación de empleo
Telefónica rebaja a 4.000 el mínimo de salidas en el ERE para sus tres grandes filiales
La empresa ofrece pasar del 68% entre los 55 y los 62 años y del 38% de los 63 a los 65 años a una renta del 50% de los 61 a los 65, así como a la extensión de la póliza de salud durante todo el periodo de ese convenio especia
EFE
Telefónica ha rebajado a 4.000 el mínimo de salidas en el expediente de regulación de empleo (ERE) para sus tres grandes filiales, Telefónica España, Móviles y Soluciones, que están dentro del convenio de empresas vinculadas, ha informado el sindicato UGT en un comunicado.
La multinacional ha propuesto esta reducción en la sexta reunión entre dirección y sindicatos, en la que la empresa ha aceptado una renta lineal voluntaria de 61 a 65 años para aquellas personas que deban extender su convenio especial con la Seguridad Social más allá de los 63 años.
A través de esta nueva propuesta, Telefónica ofrece pasar del 68% entre los 55 y los 62 años y del 38% de los 63 a los 65 años a una renta del 50% de los 61 a los 65, así como a la extensión de la póliza de salud durante todo el periodo de ese convenio especial.
UGT ha destacado que las salidas mínimas serán 3.100 en Telefónica España, 750 en la filial de Móviles y 150 en la de Soluciones.
No obstante, tanto UGT como CCOO consideran insuficiente esta oferta, "ya que sigue siendo imprescindible rebajar aún más esta cifra para garantizar que el proceso sea 100 % voluntario".
En cuanto a las ventanas de salida, la empresa plantea como opción preferente marzo de 2026, con salidas adicionales a lo largo de 2026 y 2027 y, de manera excepcional, en 2028.
No obstante, UGT exige que este calendario pueda analizarse y, cuando sea posible, adelantarse a través de la comisión de seguimiento.
