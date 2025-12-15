UGT critica el "modelo de gestión autoritario" del Puerto de València tras las declaraciones de MSC España

UGT ha criticado "el modelo de gestión autoritario" del Puerto de València tras unas declaraciones del presidente de MSC España, Francisco Lorente, sobre que "el principal mérito de la actual presidencia de la Autoridad Portuaria es 'hacer trabajar a la gente'".

El sindicato ha enviado este lunes un comunicado en el que piden "respeto a nuestra trayectoria". "Afirmar que ha sido necesaria la llegada de una presidencia específica para 'hacer trabajar' a la plantilla es un insulto a la historia y al desempeño de miles de profesionales. La Autoridad Portuaria de Valencia no se ha convertido en el líder del Mediterráneo y en uno de los principales puertos de Europa por casualidad, ni por la gestión de los últimos meses. Lo es gracias a décadas de esfuerzo, sacrificio y altísima productividad de su personal", señala el texto.

Desde UGT reivindican que "nuestra plantilla ha demostrado su compromiso en las situaciones más críticas: durante la pandemia, en los colapsos globales de la cadena de suministro y en el día a día, garantizando que las mercancías fluyan con eficiencia. Reducir nuestro desempeño profesional a una cuestión de "mano dura" o disciplina impuesta demuestra un profundo desconocimiento de la realidad operativa del puerto y una falta de valoración del capital humano".

Clima de trabajo

Para UGT, las declaraciones de Lorente "aplaudiendo una gestión basada en la imposición, confirman lo que la plantilla lleva tiempo denunciando: un clima laboral irrespirable (solo hay que ver los resultados de la evaluación de Riesgos Psicosociales llevada a cabo en al año 2024). La eficiencia de un puerto moderno se basa en la cooperación, el diálogo y la motivación de sus equipos, no en la coacción. "Hacer trabajar" no es liderar; es una expresión arcaica que denota una visión de las relaciones laborales más propia del siglo pasado".

Finalmente, el sindicato sostiene que "el Puerto somos todos. Las navieras y sus directivos son clientes fundamentales, pero el Puerto de Valencia es una infraestructura pública al servicio de la sociedad, cuyo motor son sus trabajadores/as. No aceptaremos que, para defender intereses políticos o empresariales particulares, se denigre públicamente nuestra profesionalidad", recoge el comunicado de UGT.

En este sentido, desde UGT solicitan "con carácter de urgencia a la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Valencia y a los representantes de la comunidad portuaria a que rectifiquen estas desafortunadas palabras y reconozcan el valor real de quienes, día tras día, levantan este puerto con su trabajo", concluye el comunicado.