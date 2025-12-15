La Unió Llauradora alerta de la aparición de un nuevo cotonet en la Comunitat Valenciana

La Unió Llauradora alerta de la aparición de un nuevo cotonet (Phenacoccus solenopsis) importado a la Comunitat Valenciana que afecta fundamentalmente a algunas hortalizas solanáceas como pimiento, tomate y berenjena, así como a plantas ornamentales.

Las primeras detecciones se sitúan en la provincia de Alicante, concretamente en un limonero en Elx y en una planta ornamental de lantana en Crevillent. La Conselleria de Agricultura ya ha comunicado al Ministerio de Agricultura la aparición de esta nueva plaga en territorio valenciano.

"En un principio no parece demasiado preocupante pues la Comisión Europea, tras realizar una evaluación de riesgos, ha decidido no incluirla dentro de las 400 plagas de cuarentena de la lista incluida en el Reglamento de Ejecución 2019/2072", señala la Unió.

Procedente de norteamérica

Este nuevo cotonet, originario de norteamérica, se ha extendido, según la Unió, a todos los continentes. En Europa se ha reportado su presencia en Italia, Francia, Grecia, Chipre y en las Islas Canarias, concretamente en Tenerife. "Las primeras detecciones en la Comunitat Valenciana suponen su primera aparición en la península, al menos conocida de forma oficial", informa la entidad.

Se trata de una cochinilla harinosa, una plaga polífaga que se alimenta de unas 300 especies de plantas a través de sus partes aéreas, especialmente de los brotes nuevos y excreta melaza que atrae hormigas y favorece el desarrollo de hongos como la negrilla. Es una plaga "de importancia económica" para plantas ornamentales, como el hibisco y la lantana, cultivos de hortalizas de invernadero, principalmente pimiento, tomate y berenjena, y cultivos extensivos, como el algodón. Las grandes poblaciones provocan la muerte regresiva y la reducción de la producción, explica la Unió.

"Los ejemplares adultos e inmaduros de P. solenopsis podrían entrar en la UE a través de frutas, verduras y flores cortadas frescas importadas, aunque es probable que la principal vía de introducción sea a través de la importación de plantas. La disponibilidad de hospedaje y la idoneidad climática indican que la mayor parte de la UE sería adecuada para el establecimiento", añaden.

Carles Peris, secretario general de la Unió, señala que "en principio no parece una plaga demasiado preocupante ni de alto riesgo, pero es una más importada a nuestro territorio dentro de este espiral de suma y sigue a lo largo de los últimos años".

Convocatoria de tractorada

"La necesidad de evitar los problemas que originan las plagas y enfermedades importadas en la agricultura valenciana es una de las reivindicaciones que han motivado la convocatoria de una manifestación-tractorada de la Unió este jueves 18 de diciembre por las calles de València", dice la organización. El inicio de la protesta será a las 11 horas en el Palau de la Generalitat Valenciana (plaza de Manises) y la finalización ante la Delegación del Gobierno (plaza del Temple).

El lema de la protesta es 'Comisión Europea, Gobierno de España y Generalitat ahogan al campo valenciano' y con ella la organización pretende "denunciar la inacción conjunta de las tres Administraciones sin excepción, por acción u omisión, al no adoptar las medidas necesarias para garantizar la viabilidad del sector agrario valenciano".

"La protección del campo valenciano, estratégico para la economía y altamente orientado a la exportación, depende de medidas preventivas eficaces. La omisión o retraso en la priorización de las plagas puede derivar en restricciones fitosanitarias que afecten tanto al comercio intraeuropeo como a la exportación de fruta fresca, con consecuencias económicas significativas para nuestros productores y las Administraciones por el alto coste para controlarlas o erradicarlas", señala Peris.

El secretario general de la Unió insiste en que "hay que reforzar el control en frontera y en origen antes de permitir la salida de contingentes de importación o el traslado de material vegetal, porque está más que demostrado que a más comercio global más plaga global y así no podemos continuar".