Ardian compra la valenciana Fermax

Ardian, firma francesa de inversión privada mundial, ha anunciado un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en Fermax, fabricante valenciano de sistemas de intercomunicación, soluciones de domótica y tecnologías de control de acceso (videoporteros). La firma es líder en España en videoporteros y estaba en manos de la empresa de inversión MCH desde 2023.

Se trata de la primera inversión del equipo de Ardian Expansion en España, con la que apuesta por empresas medianas líderes con un fuerte potencial de crecimiento internacional.

Fundada en 1949 y con sede en València, Fermax se ha consolidado como "líder español" en sistemas de intercomunicación digital (videoporteros) y conexión para viviendas colectivas, expandiéndose progresivamente hacia la domótica y el control de accesos. Con dos plantas de fabricación en Valencia, comercializa sus productos en más de 85 países.

Expansión internacional

El objetivo es que, con el apoyo de Ardian, Fermax acelere su expansión internacional aprovechando la red global y la presencia local de la firma de inversión en mercados clave, además de reforzar su propuesta de valor especialmente en el ámbito de la domótica.

La empresa llevará a cabo iniciativas orgánicas y una estrategia de crecimiento externo específica para reforzar su presencia en segmentos y zonas geográficas identificados como prioritarios. También seguirá invirtiendo en innovación y mejorará sus canales digitales para prestar un mejor servicio a los distribuidores, instaladores y usuarios finales.

La finalización de la transacción queda sujeta a las condiciones previas habituales y a la aprobación de las autoridades reguladoras pertinentes.

Evolución

El presidente y consejero delegado de Fermax, Jeremy Palacio, destaca la evolución "excepcional" de la compañía en los últimos años, al combinar los resultados financieros que esperan los accionistas con "la excelencia en el servicio" y una "estrecha relación" con los clientes.

"Es un gran honor para nosotros asociarnos con Ardian, uno de los fondos de inversión líderes a nivel mundial, para seguir trabajando en el ambicioso desarrollo de Fermax", ha manifestado para agradecer a MCH y Eurazeo su apoyo en la operación.

Primera inversión de Ardian en España

"Esta primera inversión en España representa un hito importante para el equipo de expansión de Ardian. España es un mercado dinámico con una gran cantidad de empresas innovadoras y de alta calidad, y vemos un gran potencial para establecer colaboraciones a largo plazo en el país. Nuestra estrategia consiste en apoyar a empresas ambiciosas como Fermax para acelerar su crecimiento y reforzar su presencia internacional", ha indicado François Jerphagnon como miembro del comité ejecutivo de Ardian.