El fondo londinense InfraRed Capital invierte en el primer centro de datos de NxN en València

El fondo londinense InfraRed Capital invertirá en el primer centro de datos de la plataforma española NxN, que construirá una instalación de 5 megavatios (MW) en València, si bien no se ha detallado el importe de la operación.

Creada en 2023 por la valenciana Nethits Telecom Group y la gestora británica Adequita Capital, NxN fue diseñada para atender la demanda de almacenamiento y computación en España con un enfoque en empresas regionales.

De este modo, entre sus objetivos está crear una red de centros de datos "eficientes e hiperconectados", según ha informado en un comunicado.

Más allá de la inversión para el desarrollo del primer activo de NxN, InfraRed y Adequita también apoyarán las posibles oportunidades de expansión en la Península Ibérica que se están evaluando.

"Los trabajos de construcción de la instalación de Valencia ya han comenzado y su apertura está prevista para 2027. Una vez operativo, este centro ofrecerá soluciones de procesamiento de datos de alta calidad, preparadas para inteligencia artificial (IA) y energéticamente eficientes, para clientes públicos y privados de toda la región", ha añadido.

Primer centro de datos valenciano de NxN

El primer centro de datos de NxN Datacenters en València, que se ha denominado NxN_VLC1, se ubicará en unos terrenos privados en el Polígono Industrial Vara de Quart y se orientará a la prestación de servicios de infraestructura de supercomputación e inteligencia artificial, así como servicios "cloud" y de comunicaciones avanzadas.

La situación privilegiada de València dentro del arco mediterráneo otorga una ventaja competitiva para este primer proyecto, ya que es un punto de enlace con el norte de África, el sur de Europa, Portugal y el continente americano, hecho clave para que la compañía esté recibiendo el interés de multinacionales con las que está cerrando acuerdos para su implantación en el momento que el centro de datos esté operativo, lo que se estima que ocurra en 2026.