La Diputación y Avaesen entregan a 10 municipios valencianos las Guías Smart City

Una decisión estratégica. Eso mismo es lo que implica dar el paso para convertirse en una Smart City (ciudad inteligente). En un contexto cambiante y repleto de incertidumbre, ya no solo por las irrevocables consecuencias del cambio climático -como la catastrófica dana de aquel 29 de octubre o los incendios sufridos este verano-, sino también por el panorama geopolítico y económico global, no sorprende que la transformación verde y digital vuelva a ser, una vez más, la clave -por no decir la única solución posible- para hacerle frente.

Por todo ello, en el acto de entrega de sus últimas Guías Smart City a diez municipios valencianos, celebrado en la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Avaesen y la Diputació de València han aprovechado la ocasión para hacer balance de algunas de sus actividades del Think Tank Smart Cities (TTSC), y detallar algunas de estas actuaciones por medio de sus propios protagonistas: los alcaldes. Sònia Valiente, directora de comunicación de Avaesen, fue la anfitriona encargada de explicar el programa del evento y quien dio paso a la apertura institucional, que corrió a cargo de Marcos J. Lacruz, presidente de Avaesen, y Carlos Alarcón, Jefe de Sección de Ciudades Inteligentes de la Diputació de València.

«Por ser el final del año, resulta pertinente establecer una valoración sobre el estado del Think Tank. En la actualidad, cuenta con 146 ayuntamientos inscritos -todos ellos con el Índice Smart City completado- un dato que muestra un creciente interés por parte de los municipios para avanzar en la transformación digital y en la implementación de políticas inteligentes», concretó el presidente. Asimismo, añadió que, tras esta última entrega de manuales y hasta la fecha, ya son 84 las localidades que cuentan con el suyo personalizado.

Congreso Cities Revolution

Respecto a la actividad generada dentro del sistema, Lacruz detalló que durante 2025 se registraron 2.569 iniciativas con una puntuación «bastante alta», que se ve reflejada en la calidad de las mismas. Además, el 83 % de los ayuntamientos obtuvo una puntuación superior a 5, lo que refleja una fuerte implicación y un avance notable en sus procesos de mejora.

En el cómputo total, el presidente de Avaesen reveló que, de los 95 retos identificados, los miembros del TTSC han ofrecido 50 soluciones. Estas soluciones suelen ser aplicables a múltiples ayuntamientos cuando comparten necesidades comunes —por ejemplo, la instalación de placas solares en edificios municipales—. «Únicamente quedan retos sin cubrir cuando requieren actuaciones específicas de obra pública en una única localidad, como intervenciones de accesibilidad, donde no es viable ofrecer una solución estándar para todos», especificó.

Asimismo, detalló que este año, por causas más que evidentes, el ámbito formativo se ha centrado en la convocatoria EDIL dana, que sirvió para informar a los ayuntamientos acerca de los «objetivos, requisitos y oportunidades de financiación de la convocatoria», así como de las posibilidades de impulsar proyectos locales vinculados a la «digitalización, la innovación y la modernización de los servicios municipales».

De forma paralela, Lacruz destacó la actualización de la plataforma del TTSC, incorporando nuevas funcionalidades y mejoras. Entre ellas destacan diversas automatizaciones como los filtros por áreas temáticas, que optimizan la experiencia de uso y facilitan la gestión de la información por parte de los pueblos.

Por último, dentro de las actividades destacadas del año, se celebró el Congreso Cities Revolution, que contó con más de 20 ponentes y que se consolidó así como espacio clave para el «intercambio de conocimiento, la presentación de tendencias y el impulso de la colaboración entre administraciones, empresas y agentes del sector smart city».

Colaboración público-privada

A continuación, Alarcón quiso empezar su turno de palabra resaltando el apoyo que, desde Diputación, aportan: «Nuestro único y mayor objetivo es crear un espacio de colaboración entre el sector público y privado. Vosotros estáis como el nexo de unión y nosotros somos los que ponemos el campo de juego. Y la verdad es que es una asociación que está funcionando muy bien, porque no solo estamos desarrollando innovación, sino también cultura de la innovación, que es lo más importante y de lo que trata esta iniciativa».

En esta misma línea, recordó lo necesario que es marcarse objetivos, por mucho que luego no se cumplan al pie de la letra, para saber hacia dónde ir y, en lugar de retroceder, avanzar siempre. «Los planes están para hacerse, para salirse de ellos y para volver a intentarlos. Y aunque cada vez lo tengamos un poquito más difícil, entre todos hacemos que sea algo más sencillo. Así que mi más sincera enhorabuena», remató.

La cita contó también con un breve diálogo entre alcaldes sobre la estrategia de la innovación, que contó con José Escuder, alcalde de Catadau, y Melanio Esteban, alcalde de Higueruelas, como participantes, y con Victoria Majadas, project manager en Think Tank Smart Cities, como moderadora. El objetivo de esta conversación fue descubrir cómo desde entidades locales de menor tamaño es posible abordar el cambio.

A la pregunta de los grandes retos que afronta a futuro Higueruelas, Esteban no tuvo ninguna duda en citar a uno de los temas estrella: la vivienda. «Tenemos empresas, pero necesitamos que, por ejemplo, la mano de obra que venga a trabajar tenga un lugar donde instalarse. Aunque estamos creciendo a nivel poblacional y poco a poco nos encontramos lejos del riesgo de despoblación, la falta de casas es una dificultad a la hora de seguir aumentando en el censo», argumentó su primer edil.

Por su parte, y dado que Catadau fue uno de los municipios afectados por la dana, además de resaltar también el tema de la vivienda, Escuder añade como reto la atención de sus compañías y la protección de sus vecinos. «Nuestra idea es combinar el Plan General que ya teníamos con la Guía Smart City y el EDIL, es decir, intentar desviar las aguas que entran en el pueblo, buscar sistemas de alerta preventivos y ayudar a que nuestras empresas sean más competitivas», citó. Específicamente para lograr esto último, uno de sus objetivos es crear una escuela de oficios que sirva «como jardín para poder conseguir unos trabajadores más bonificados».

«Crear un barrio más amable»

Innovar siempre parece más sencillo y más propio de ciudades grandes, pero en una localidad de 600 habitantes, aunque es más complicado, no es imposible. Por citar algunos ejemplos, Esteban relató que, con la premisa de reducir gastos de consumo, incorporó LEDs, digitalizó toda la red de agua potable y, en sus pinares, instaló sensores térmicos capaces de avisar a Emergencias si se da un cambio brusco de temperatura. Además, llevaron a cabo un proyecto de concienciación para educar a los más pequeños sobre la importancia del reciclaje.

En contraposición, a lo largo de estos meses, Catadau ha seguido centrando sus esfuerzos en todo aquello que les enseñó la riada: el desvío de barrancos y la creación de un colector dentro del pueblo para aguas pluviales. «También hemos estado buscando alternativas para que el ayuntamiento, el centro de salud y la escoleta sean autosuficientes eléctricamente por si nos toca volver a vivir otra situación de emergencia como aquella», manifestó el alcalde, quien subrayó que, de igual modo, han incorporado LEDs y sensibilizado a la gente en materia de residuos.

A futuro, Catadau espera poder entrar a formar parte de fondos europeos, más allá de la agenda de reconstrucción, e Higueruelas «crear un barrio diferente, más amable con las zonas verdes» además de conseguir viviendas accesibles al trabajador medio para atraer a más población y seguir creciendo.

Una vez finalizado el diálogo, el director general de Avaesen, Pedro Fresco, y el Jefe de Sección de Ciudades Inteligentes de la Diputació de València, Carlos Alarcón, subieron al escenario para ir recibiendo uno a uno a los representantes de cada municipio y hacerles entrega de su Guía Smart City particular. Por parte de Ayora, fueron llamados José Vicente Anaya, alcalde de la localidad, y Pablo Sesa, concejal de Juventud, Proyectos Europeos, Comunicación y Transparencia; de Catadau, José Escuder; de Higueruelas, Melanio Esteban; de Pinet, el teniente de alcalde Gonzalo Catalá; de Rocafort, el alcalde Gorka Gómez; y de Bicorp, Núria Mengual, su alcaldesa, quien también recogió los manuales de Bolbaite y la Mancomunidad de La Canal de Navarrés. Chera y Llanera de Ranes finalmente no pudieron asistir al acto, pero se las harán llegar de todas formas a lo largo de los próximos días.

Para dar por concluido el evento, Fresco dedicó unas palabras de agradecimiento a quienes pudieron acercarse aun a pesar de la alerta, que los llevó a pensar en cancelarlo, e invitó a todos los asistentes a tomar algo a la sala de al lado para «hablar de proyectos y hacer networking estratégico».