Estrategias para el arraigo en el territorio: “Sin empresas fuertes no hay empleo ni arraigo”

La mesa redonda “Estrategias para el arraigo en el territorio”, celebrada este martes en el Foro Impulsa y moderada por Marisol López del Estal, directora de El Periódico de Extremadura, ha puesto el foco en una idea compartida: el arraigo se sostiene con empleo y empresas fuertes, pero también con condiciones laborales, cuidado de la salud —incluida la mental— y herramientas de digitalización que lleguen a todo el territorio.

En ese marco, José Domingo Gutiérrez, director territorial de MAPFRE Extremadura, ha defendido que “el crecimiento junto con una calidad de servicio… no es una estrategia, es la estrategia”, y ha vinculado esa fórmula con la creación de empleo y actividad económica en la región. Según ha detallado, “al cierre de septiembre crecíamos un 15%” en Extremadura y la compañía cuenta con “150 puestos de trabajo directos” en la comunidad, además de “muchísimos más indirectos”. A ese impacto ha añadido la dimensión territorial de su red: “tenemos 130 oficinas”, y ha subrayado que la actividad aseguradora “en sí misma per se es arraigo”, al permitir que tras un siniestro una empresa pueda reanudar su actividad y “no perderse los puestos de trabajo” para que la gente “continúe en su territorio”.

La conversación también giró hacia el cuidado de las personas como elemento de competitividad. Andrés López, CEO de Vitaly, ha enmarcado el debate recordando que se cumple el “30 aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales” y ha explicado el cambio cultural vivido desde entonces: la prevención ha pasado de asociarse a “accidentes y enfermedad” a enfocarse en “un concepto de salud, de bienestar, de cuidado de las personas”. En su intervención, ha señalado que “las personas son el nuevo bien escaso” y que la evolución tecnológica, incluida la inteligencia artificial, permite hoy mayor anticipación y personalización en la gestión de la salud laboral. “Las empresas han pasado de considerar esto una obligación normativa a considerarlo en sus programas estratégicos”, ha apuntado.

Sobre la salud mental, López la ha definido como “el gran desconocido” durante años y ha aportado cifras para dimensionar el fenómeno: “prácticamente el 29% de las personas en Europa sufren algún proceso de estrés o de ansiedad”, con un impacto económico “del 3 o 4% del PIB europeo”. En España, ha cifrado en torno a “45.000 millones” el impacto asociado y ha señalado que “prácticamente el 30% de los trabajadores, según datos del INE, sufren algún tipo de proceso asociado al estrés”. Desde su perspectiva, el reto es abordarlo con “alto nivel científico”, profesionales y herramientas tecnológicas que permitan “visibilizar” y crear cultura preventiva, porque —ha añadido— “los problemas… los arrastras y los llevas a casa”.

El cuidado de los autónomos

Desde el ámbito del trabajo por cuenta propia, Candelaria Carrera, presidenta de ATA Extremadura y vicepresidenta nacional, ha trasladado una realidad directa: “los autónomos y las autónomas cuidamos bastante poco de nosotros mismos”, porque el día a día obliga a estar “pendientes de… tareas” y, salvo que haya plantilla, no existe la misma “obligatoriedad”. Por ello ha pedido que los planes de prevención de las administraciones “tienen que tenernos en cuenta”, y ha situado los riesgos psicosociales como un asunto central en la estrategia de crecimiento del colectivo.

Carrera se ha detenido especialmente en el emprendimiento femenino. Ha explicado que tradicionalmente las mujeres han emprendido “en sectores tradicionales” y “por necesidad”, sobre todo “en el comercio y en la hostelería”, además del peso de la agricultura en comunidades como Extremadura. Pero ha afirmado que hoy se observa “una diversificación” y que “cada vez son más las que emprenden por oportunidad” en actividades “sanitarias, educativas o profesionales científicas y técnicas”. Aun así, ha advertido: “no hay que lanzar las campanas al vuelo”, por dificultades como la “falta de cultura emprendedora”, problemas de financiación —“tenemos muchas menos posibilidades de obtener un préstamo bancario… que un hombre”, dijo, aludiendo a “datos objetivos”— y el impacto de la conciliación, que, según ha señalado, concentra cierres de actividad de autónomas. “Algo estamos haciendo mal”, resumió.

El papel de la IA

En la recta final, los participantes han abordado el papel de la inteligencia artificial y la tecnología. En este contexto, Andrés López ha explicado que Vitaly decidió “mirarla de frente” para “simplificar las tareas pesadas” y poner el foco en que “el dato… el criterio lo tenga la persona”, además de mejorar automatización, velocidad y acceso al conocimiento para anticipar y personalizar servicios. Desde MAPFRE, Gutiérrez ha defendido que la tecnología “hay que incorporarla” y destacó que, con “208.000 clientes” y “más de 450.000 contratos de seguro” en Extremadura, permite gestionar con mayor eficiencia. Añadió que la compañía firmó un manifiesto sobre el “uso ético y moral” de la inteligencia artificial y remarcó que “la decisión la tienen que tomar las personas”.

Carrera ha cerrado la mesa insistiendo en que la digitalización es “fundamental” para el trabajo autónomo, pero ha advertido contra “aplicar nuevas tecnologías a lo loco” y ha pedido formación “flexible” y adaptada a un colectivo que “dedica la mayoría del tiempo a trabajar”. Además, ha puesto el acento en una brecha concreta: “hay una brecha digital de género” y, en Extremadura, se agrava por falta de conectividad. “Hay muchos pequeños pueblos donde todavía no se tiene acceso a la banda ancha”, ha alertado, advirtiendo de que así se condena a negocios a no poder digitalizarse “ni ser competitivos”.