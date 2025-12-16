Fotur celebra la gala más veterana del sector

València fue escenario ayer de una de las citas más relevantes del calendario turístico y del ocio de la Comunitat Valenciana con la celebración del Aniversario de Fotur y los Premios Turismo, una gala que volvió a reunir a profesionales del sector representantes, institucionales y entidades clave en el desarrollo económico, cultural y social del territorio.

El Palau Alameda acogió este encuentro, que destacó tanto por su cuidada puesta en escena como por el ambiente de cercanía y reconocimiento que marcó toda la velada. Desde la apertura de puertas, los asistentes fueron recibidos en el photocall, mientras un vídeo proyectado en pantalla repasaba los principales hitos del último año de Fotur, acompañado por animación en sala que contribuyó a generar un ambiente dinámico y participativo.

La gala, presentada por Maje Martínez, estuvo caracterizada por un ambiente dinámico y cercano, combinando momentos de entretenimiento con las intervenciones humorísticas del monologuista Rubén García y la actuación musical del joven artista valenciano Carlos Higes, representante de Eurovisión Junior y semifinalista de La Voz Kids, que emocionó al público con su interpretación.

Uno de los momentos centrales del acto llegó con los discursos de bienvenida de María de los Llanos Massó Linares, presidenta de Les Corts Valencianes, y Marian Cano, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, quienes pusieron en valor la trayectoria de la federación en su 50 aniversario y subrayaron la relevancia de un turismo y un ocio que avanzan de la mano como pilares de cohesión social, generación de empleo y proyección nacional e internacional de la Comunitat Valenciana.

A continuación, un vídeo institucional de Turisme Comunitat Valenciana reforzó este mensaje de compromiso con el sector.

La gala continuó con la entrega de los Premios Turismo Fotur 2025, que reconocieron trayectorias, proyectos y entidades destacadas por su aportación al turismo, la cultura, la gastronomía, los festivales, actividades recreativas e industrias afines de la Comunidad Valenciana. Entre los premiados figuraron Miguel Arraiz, por su proyección internacional y su reciente participación en Burning Man; Manolo García, maestro fallero de referencia; el histórico restaurante Casa Carmela; el festival Dona Festival, por su pionero nacional por la apuesta por el talento femenino; Heineken, por su compromiso con la cultura y la música; Visit València, cada uno de sus rincones traducciones y cultura como entidad clave en la proyección de la ciudad; El Camino del Santo Grial en Europa, como símbolo de cultura y tradición festiva; The Champions Burger, como referente gastronómico innovador; un reconocimiento póstumo a José Vicente Serneguet, presidente honorífico de Ejuva; y el Ayuntamiento de Xeraco, por su firme apuesta por el turismo y el desarrollo cultural junto a la gastronomía.

El acto contó con la participación de numerosas autoridades en la entrega de premios, reflejando el respaldo institucional al sector, y culminó con la intervención de Víctor Pérez, presidente de Fotur, quien subrayó que este encuentro «se ha consolidado como una cita imprescindible para la industria turística y del ocio en la Comunitat Valenciana, siendo la más veterana y de mayor convocatoria de profesionales de los sectores que abarca».

Tras la foto de familia de premiados y autoridades, los asistentes compartieron un ágape, dónde estuvo muy presente el producto autóctono, y sirvió como espacio de encuentro y networking, poniendo el broche final a una gala que volvió a demostrar por qué el Aniversario de Fotur y los Premios Turismo se han consolidado como una cita imprescindible para la industria.

La gala contó con el apoyo de destacados colaboradores, entre los que se encuentran Coca-Cola, Bodegas Gandía, Dicoval, Heineken y Varma, así como con la participación de la empresa de arte valenciano Pitiminís, encargada de la realización de los premios. Asimismo, el evento incorporó una experiencia audiovisual 360º a cargo de La Foto Loca que aportó un componente innovador y dinámico a la velada.

Con esta celebración, Fotur, junto a Turisme Comunitat Valenciana, y con la colaboración de la Diputación de València, València Turisme, Ayuntamiento de València y Visit València, reafirma su compromiso con la visibilización, el impulso y el reconocimiento del sector turístico y del ocio, un ámbito clave para la identidad, la innovación y el desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana.