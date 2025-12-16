Francisco Bartual: "El tema de la empleabilidad es un reto para las empresas"

Cintillo Foro Más Que Empresas Vall d'Albaida / ED

La serie Foro Más Que Empresas organizado por Levante-EMV llegó a su fin el pasado viernes 12 de diciembre en Ontinyent, La Vall d’Albaida. Moderado por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, contó con la presencia de Francisco Bartual, director territorial de la provincia de Valencia del grupo Veolia.

Aunque la empresa no está tan vinculada a la comarca anfitriona como lo está en otras donde el foro tuvo lugar, Bartual comenzó su intervención destacando que veían una comarca "con un potencial tremendo, con un peso en el área industrial enorme en el sector textil, indumentario y en el sector servicios" y que, visto de una manera global quizás "los retos o los desafíos a los que se tiene que enfrentar la comarca, en definitiva, son muy comunes".

Sobre la parte medioambiental afirmó que "es un gran reto", haciendo hincapié en la dana que sufrió la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024. "El tema climático y los desafíos medioambientales también afectan a ser más sostenibles, a ser más eficientes en nuestra gestión e, indirectamente, no nos damos cuenta pero, los mercados de fuera nos exigen, no solamente al municipio, incluso a las empresas, a ser más sostenibles", recalcaba.

Mesa redonda moderada por Silvia Tomás / Fernando Bustamante

Añadía que, tal vez, en la Vall d’Albaida, "hay municipios con un poco más de capacidad como Ontinyent, pero también hay muchos municipios pequeños que seguramente necesitan alguna forma de trabajar un poco más coordinada o un poco más solidaria, con diferencias en los métodos".

El reto económico

"La parte económica es algo fundamental, los medios son limitados, los recursos económicos son limitados en todos los sentidos y se tienen que utilizar de una manera muy eficiente". Bartual recordaba las intervenciones de sus compañeros de mesa en cuanto a las infraestructuras y señalaba que tampoco "hay que olvidar las infraestructuras que están enterrada, que son vitales. No solamente en los municipios, también en las industrias. En las industrias también hay necesidad de invertir y de modernizar".

Con estas palabras, lo que venía a decir el director territorial de la provincia de Valencia del grupo Veolia es que "el reto de las industrias para ser más sostenibles y más eficientes consiste en saber cómo tienen que invertir para hacer su industria un poco más competitivas". Afirmaba que a nivel municipal e industrial existen infraestructuras enterradas, en concreto el 50%, que tienen más de 35 años de antigüedad, cuestión que afecta al territorio.

El reto social

Para Bartual "es importante saber cómo tenemos que estar más cerca de las personas, ayudarles", sobre todo ahora que todo está más digitalizado y modernizado.

Mencionaba el tema de la brecha digital, siendo una parte que a Veolia le interesa mucho y en la que están bastante encima. Lo mismo sucede con la empleabilidad: "en esta comarca ha habido un pequeño repunte en la población, con lo cual quiere decir que eso dice algo de manera indirecta, de que las cosas están yendo bien y que hay bastante potencial".

Desde Veolia, Bartual destacaba que las empresas todavía tenían que aportar algo más, no solamente la misión de que la empresa funcione, sino el aportar y ayudar en que haya más empleo. En su caso, tienen diferentes proyectos. Uno de ellos, "que está funcionando bastante bien", es el proyecto OLA, realizado de forma conjunta con Cruz Roja, donde se identifican personas de "alguna forma, más vulnerables" para ver exactamente qué formación necesita.

"El tema de la empleabilidad es un reto que tenemos las empresas" y, en cuanto a la parte digital y el reto tecnológico, destacaba que la tecnología es "un reto". "Es una oportunidad pero también es un reto. En las industrias, los municipios, las infraestructuras... llega un momento que se modernizan y digitalizan tanto, que al final tienes tantísimos datos que no sabes cómo manejarlos y para eso hace falta talento, hacen falta personas que se encuentren para poder gestionar todo estos aspectos digitales y tecnológicos".

Francisco Bartual concluyó su intervención destacando que la Vall d’Albaida "está avanzando bastante bien en empleo" y en los retos que tiene presentes.