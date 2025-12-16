València rivaliza con Madrid por la llegada de nómadas digitales con alto poder adquisitivo

València está rivalizando con Madrid por la captación de profesionales extranjeros altamente cualificados que teletrabajan en empresas tecnológicas. En los dos primeros años de la ley de Startups se han mudado al Cap i Casal de países de fuera de la Unión Europea cerca de 4.500 empresarios y teletrabajadores gracias a un visado especial frente a poco más de 5.000 en la capital de España.

Estos profesionales pueden llegar a cobrar 200.000 euros al año y apuestan por València porque es una ciudad "más amigable" que Madrid para vivir, por el mar, por la seguridad y por el aeropuerto de Manises (que está a menos de media hora del centro), según destaca Nacho Mas, director de Startup Valencia (la asociación que impulsa el ecosistema emprendedor valenciano y organiza el evento Valencia Digital Summit).

El visado de residencia para teletrabajo, que es como se denomina oficialmente esta figura, entró en vigor a principios de 2023 y en los dos primeros años se han acogido 4.375 ciudadanos extracomunitarios, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a cierre de 2024 (última cifra que acaba de ser publicada). En el primer año, consiguieron el visado 1.557 extranjeros y el segundo 2.818. Las cifras se acercan a las de Madrid que suma 5.112 en dos años. Barcelona es la ciudad española más atractiva para los nómadas digitales extracomunitarios con 9.743 permisos, seguida de Madrid y València, y a más distancia de Málaga (2.894) y Alicante (2.798).

Estadounidenses

La mayoría de estos nómadas digitales extracomunitarios procede de Estados Unidos, América Latina y en menor medida de Asia. Enrique Penichet, CEO Draper B1 (uno de los principales fondos de inversión de capital riesgo en startups en España) y gestor valenciano conectado con el ecosistema de Silicon Valley, subraya que este perfil de profesionales se ha instalado en València por "la calidad de vida, el clima y el mar". Penichet pone como ejemplo un británico que trabaja en Londres en un fondo de capital riesgo y que busca una vivienda para trasladarse a València. "Su prioridad es ver el mar desde su terraza y tener cerca el aeropuerto para desplazarse a Londres. Eso València lo ofrece", subraya.

Nacho Mas destaca que detrás del interés está el impacto que tiene València desde que la revista Forbes la situó como la mejor ciudad del mundo para vivir. "Las revistas especializadas nos han puesto en el mapa y los nómadas digitales encuentran en València la posibilidad desarrollar su carrera profesional. Tienen otras opciones como Canarias, que está tratando de atraerles, pero en València hay un ecosistema tecnológico desarrollado y para ellos es mucho más atractivo", destaca.

Trabaadores extranjeros en una cafetería del Cabanyal. / Germán Caballeros

Valencia Digital Summit

Mas recuerda que muchos nómadas digitales han descubierto València gracias al evento anual Valencia Digital Summit, que el pasado mes de octubre congregó a 12.000 profesionales del ecosistema tecnológico y de los que el 40 % procedía del extranjero. Los asistentes extracomunitarios llegaron sobre todo de Estados Unidos, Reino Unido y Ucrania.

El CEO de Startup Valencia destaca que València objetivamente ofrece ventajas sobre Madrid. "Es una ciudad más amigable. Los nómadas digitales valoran que sea plana, lo que permite desplazarse en bicicleta, y que el acceso al aeropuerto sea rápido. No es una cuestión de que sea más económica que Madrid porque si no se irían a otras ciudades más pequeñas. Además, València tiene colegios internacionales y es muy segura".

Nacho Mas explica que hay dos perfiles de nómadas digitales. Uno es del de empresarios que pueden trabajar desde aquí y buscan calidad de vida. El segundo es el de teletrabajadores por cuenta ajena que llegan con "sueldos de más de 100.000 euros anuales. Algunos pueden llegar a 200.000 euros", aclara el director de Startup Valencia.

Alto poder adquisitivo

Enrique Penichet apunta que los empresarios que deciden instalarse en València tienen un poder adquisitivo muy alto. "Conozco el caso de un estadounidense que vendió una empresa de consultoría en Estados Unidos y ahora ha venido a València porque cree que es de los mejores sitios para vivir. Ahora está tratando de montar una startup para desde aquí atacar el mercado de Estados Unidos", señala.

El CEO de Draper B1 añade que en el Cabanyal se ha formado una comunidad de estadounidenses. "Les encanta gestionar su empresa o invertir desde València, y estar junto a la playa y poder hacer surf", añade. Penichet que el único punto débil de València frente a Madrid o Barcelona es la falta de conexiones directas con Estados Unidos.

Condiciones

Obtener el visado de teletrabajo, destinado a extranjeros que trabajen remotamente para empresas fuera de España exige varias condiciones clave. Los solicitantes deben acreditar titulación universitaria o postgrado, o tres años de experiencia profesional en funciones análogas. Y es fundamental demostrar solvencia económica equivalente al 200% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) mensual.