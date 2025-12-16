La patronal cítrica lamenta que la UE destine "solo" ocho millones de euros a las plagas que provocan miles de millones de pérdidas

El Comité de Gestión de Cítricos (CGC), la patronal citrícola que agrupa a las principales comercios privados de España, critica que la Unión Euroepa "destina solo ocho millones de euros al año para detectar y combatir plagas ‘prioritarias’ cuyos daños estimados ascienden a miles de millones".

En este sentido, CGC advierte de que ocho de las plagas ya contempladas en el vigente ‘top 20’ que pueden provocar daños a los cítricos ya se han identificado y están presentes en territorio UE o en países del Mediterráneo. "Bruselas está revisando el listado de plagas y enfermedades vegetales ‘prioritarias’. En marzo concluyó la actualización de los estudios de impacto económico, social y ambiental de los 46 principales patógenos o agentes ya regulados como de cuarentena llevado a cabo por el Centro Común de Investigación (JRC) y por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y queda por definir el nuevo ránking que sustituirá al actual ‘top 20’. La inclusión en ese macroanálisis de más plagas forestales o agroforestales así como la revisión de los daños estimados en el caso de las ya evaluadas en 2019, hacen sospechar que ese listado de ‘prioritarias’ pueda verse alterado", informan desde CGC.

7,5 millones solo para la Xylella

Según datella la patronal, "el estatus de ‘plaga prioritaria’ conlleva obligaciones para todos los Estados miembro -los sensibles a la citricultura y los que no-, que deben monitorizar su territorio para asegurar la detección precoz de estos insectos, hongos, virus o bacterias, redactar planes de contingencia para su erradicación o contención o incluso a llevar a cabo simulacros con posibles focos".

CGC lamenta que "los fondos anuales europeos destinados a cofinanciar tales actuaciones en 2023 y 2024 a duras penas superaron los ocho millones de euros para los 27 Estados miembro". Una cifra que la presidenta del CGC, Inmaculada Sanfeliu, tilda de "burla, más aún considerando que las pérdidas para toda la UE y todos los cultivos afectados, en el caso de las cuatro principales plagas que también atacan a los cítricos -Xylella fastidiosa, HLB (Candidatus liberibacter), falsa polilla (T. leucotreta) y mancha negra (P. citricarpa)- suman daños por 7.057, 3.400, 2.717 y 2.490 millones de euros, respectivamente".

Imagen de Tamarixia citrícola. / L-EMV

La patronal compara esa partida de Bruselas con los 7,5 millones de euros anuales de "la factura del plan de erradicación que la Generalitat Valenciana viene asumiendo solo en las comarcas alicantinas afectadas por la X. fastidiosa, cifra similar a la que la UE dedica para prevenir y detectar las 20 plagas prioritarias en todos los estados miembro".

Incorporación de la Xanthomonas citri

Así, el CGC pide a Bruselas que, "para no desatender ninguna de las plagas agrícolas o forestales de mayor impacto ahora consideradas, amplíe como mínimo de 20 a 30 las que pasen a tener la condición de ‘prioritaria’ y que en el caso particular de los cítricos incluya a una grave enfermedad no considerada en el anterior ‘top 20’, la bacteria Xanthomonas citri".

"La detección del HLB en alguna zona citrícola provocaría escenas análogas a las ya vividas con la Xylella y desencadenaría medidas radicales de erradicación similares a las que -salvando las distancias- se están adoptando ante la peste porcina africana en Barcelona", explica Sanfeliu. La líder de la patronal asegura que "el nivel de concienciación a este respecto en la UE -teniendo una regulación similar- es mayor en el caso de la sanidad animal, a la que se dedica un presupuesto para la detección precoz y eliminación de estas enfermedades cinco veces mayor que en el caso de la sanidad vegetal, de unos 40 millones anuales para toda la UE", concluye.