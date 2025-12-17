Los arquitectos buscan soluciones a la emergencia de la vivienda

Los arquitectos valencianos presentaron este 17 de diciembre su radiografía sobre el mercado de la vivienda en Valencia correspondiente al año que ahora concluye, en una reunión con los operadores del sector celebrada en la UPV. Históricamente, el Colegio de Arquitectos dispone de datos muy fidedignos sobre vivienda por su protagonismo en el sector, porque la Generalitat ha delegado en la institución la realización del informe de calificación en vivienda oficial y, por supuesto, la gestión del visado obligatorio de vivienda libre y protegida.

El Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia (CTAV) ha incluido estos datos en su “radiografía de la profesión”, conocida recientemente. El encuentro del CTAV con representantes de la Asociación de Promotores de Valencia (Aprova) y con el director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV, Fernando Cos-Gayón, abordó los datos de cierre del curso tanto referentes a visados como a proyectos realizados.

Los datos revelan el estancamiento del número de viviendas creadas o proyectadas en los últimos cinco años. En 2025 se construyeron 6.000 viviendas en la provincia de Valencia, cuando antes del último lustro las cifras oscilaban entre las 7.000 y las 8.000 al año. La construcción de vivienda de protección pública tampoco crece, con 500 viviendas al año desde 2021.

Emergencia social

El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, debido al alza de precios, la escasez de oferta y la presión en el mercado del alquiler. El Banco de España estima un déficit habitacional en España de alrededor de 700.000 viviendas. Tras un período desarrollista 1998-2007 en el que construyó en España más del doble del estándar normalizado de viviendas (650.000 viviendas al año frente a 300.000), nos encontramos en una etapa de emergencia social con apenas 90.000 viviendas al año en todo el territorio nacional.

Los arquitectos, imprescindibles en el debate

La vivienda ha sido siempre el campo de trabajo mayoritario de los arquitectos. Su trabajo permite mejorar sus prestaciones, reducir costes y adaptarse a los nuevos desafíos. Su competencia exclusiva les hace protagonistas del debate. Marina Sender, presidenta del CTAV, subrayó que es necesario aprovechar la necesaria recuperación del sector de la edificación para "abordar medidas urgentes, paliar la emergencia habitacional y definir estrategias sostenibles de futuro”.

Por otro lado, destaca que facilitar el acceso a la vivienda pasa también por resolver el problema de las trabas burocráticas tanto en la gestión de suelo como en las licencias. Para Sender “la vivienda debe entenderse como un derecho y no solo como objeto de especulación, por mandato constitucional y siguiendo las directrices de la Comisión Europea”.

Por su parte Pablo Peñín, secretario del CTAV, incide en el reto añadido de la rehabilitación energética: “Las cifras de inversión aún resultan insuficientes para cumplir los compromisos europeos en materia de descarbonización”. Del mismo modo, destaca la aparición de las primeras viviendas industrializadas en Valencia por ser una oportunidad para la construcción sostenible y de la calidad.

Aumento de precios y políticas públicas

Ante el constante aumento de precios en el mercado inmobiliario -en 2025 subieron un 4’5 %- y ante las movilizaciones previstas para reclamar al Estado un escudo social, los actores protagonistas del sector aportan soluciones. En el encuentro con los arquitectos, Vicente Llácer, vicepresidente de la Aprova en Valencia, pidió a la Administración que “escuche y aplique las propuestas avaladas por la experiencia del sector”, y ha reclamado una solución técnica consensuada que trascienda los ciclos políticos”.

Por su parte, Fernando Cos-Gayón, director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia, destacó que la Comunitat Valenciana es una de las regiones más dinámicas de España: su población creció en 2024 un 5,5 % desde 2022, y el 84 % de ese aumento provino de población extranjera, según datos referenciados en el último informe de la UPV. Este crecimiento, aunque positivo, según Cos-Gayón “agrava la presión sobre un parque de vivienda ya insuficiente, sin una estrategia coordinada entre administraciones”.

Consolidar la ciudad existente

En Valencia, los principales agentes señalan la falta de suelo como una de las razones del aumento de precios. En Valencia, las bolsas de suelo existentes en conjunto podrían concentrar 8.000 o 10.000 viviendas nuevas mientras que la ciudad consume unas 3.000 viviendas al año. En Valencia, las 10.000 viviendas pendientes de construir son de obra nueva y vienen de desarrollos de Programas de Actuación Integral (PAI) pendientes (Parque Central, El Grao y Benimaclet).

La creciente rehabilitación

Frente a quienes sugieren “nuevas ciudades” y desarrollos masivos que puedan absorber el gran flujo de demanda, hay expertos que vienen reclamando desde hace décadas que la ciudad debe ser compacta, no extensiva. En ese sentido, gana peso la opción de la rehabilitación. Según datos del CTAV, el 84 % de viviendas construidas en 2025 son de obra nueva. No obstante, en este mismo año se ha consolidado el crecimiento de los proyectos de rehabilitación de viviendas. La superficie de rehabilitación alcanza un crecimiento hasta un 37 % respecto al mismo periodo del 2024.