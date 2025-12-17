Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CSIF retoman los premios sanitarios tras la dana y distingue a Sara Milán por su trabajo sobre el sueño

María Elvira Baviera Ballester, Pedro Adalid Ruiz y María José Rodríguez Ramos, galardonados con el segundo y tercer premio por sus investigaciones en prevención de riesgos laborales

El sindicato CSIF ha distinguido con el primer premio en sus Premios de Investigación y Estudios en Prevención de Riesgos Laborales a Sara Milán Ortega, por su trabajo titulado ‘Calidad del sueño en los residentes y tutores de una Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria’. El fallo se ha hecho público en la gala de celebración de la XXVI edición de estos galardones, pioneros en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también ha reconocido con el segundo premio a María Elvira Baviera Ballester por su investigación denominada ‘Análisis de la gestión de la información y formación de los riesgos laborales en el sistema docente público no universitario valenciano’.

Por su parte, el tercer premio ha recaído en Pedro Adalid Ruiz y María José Rodríguez Ramos como autores del trabajo ‘Implementación de una visión tecnológica para la detección temprana y prevención del estrés’.

TEMAS

