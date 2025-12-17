Cómo cumplir con la nueva normativa de registro laboral en 2026

A menos de un mes para el inicio del año, las empresas en España deberán cumplir con la normativa de registro horario digital obligatorio, lo que traerá consigo importantes desafíos para las organizaciones que aún no se han adaptado a los cambios en la legislación laboral. Esta nueva obligación, aplicable a partir del 1 de enero de 2026, no solo exige el registro de las horas de entrada y salida de los empleados, sino que establece que este control debe ser digital, accesible y completamente trazable.

¿Qué implica la nueva normativa para las empresas?

La normativa en cuestión, que surgió con el Real Decreto-ley 8/2019 y se refuerza con nuevas medidas a partir de 2026, obliga a las empresas a implementar un sistema de registro digital de jornada que sea seguro y legalmente válido. El no cumplimiento de esta normativa conlleva sanciones económicas y el riesgo de problemas legales durante inspecciones laborales.

La nueva regulación implica lo siguiente para las empresas:

Registro digital obligatorio: Las empresas deben garantizar que todo registro de jornada sea digital, accesible para los empleados y verificable ante inspecciones. Esto incluye no solo la entrada y salida, sino también las pausas y descansos. Trazabilidad y conservación de datos: Los datos deberán conservarse durante años, accesibles de manera rápida y sin alteraciones. Esto garantizará que, en caso de inspección, la empresa pueda demostrar que cumple con la normativa. Responsabilidad del empresario: Los empresarios deberán garantizar que se implemente un sistema fiable y transparente que evite manipulaciones o falsificaciones de los registros. El uso de métodos manuales o en papel ya no será factible.

¿Cómo deben las empresas adaptarse?

Con la entrada en vigor de esta normativa, las empresas deben tomar medidas inmediatas. Esto implica una revisión de los procesos internos y la adopción de tecnologías de registro digital que cumplan con los nuevos requisitos legales. La digitalización del control de jornada es una exigencia legal, representando también una oportunidad para mejorar la eficiencia operativa y reducir riesgos laborales.

Sin embargo, muchas empresas se encuentran con obstáculos a la hora de integrar sistemas complejos que interrumpan la operativa diaria.

Las empresas deben adoptar soluciones de registro digital que garanticen la trazabilidad, la seguridad de los datos y la accesibilidad.

Respuestas a las preguntas más comunes sobre el registro de horario laboral

1. ¿Cuándo entra en vigor la nueva normativa sobre el registro de jornada?

La normativa entra en vigor en 2026, lo que da a las empresas un plazo limitado para adaptarse. Las autoridades laborales empezarán a realizar inspecciones rigurosas a partir de esa fecha.

2. ¿Qué tipo de herramientas deben utilizar las empresas para cumplir con la normativa?

Las empresas deben adoptar soluciones de registro digital que garanticen la trazabilidad, la seguridad de los datos y la accesibilidad. El uso de tecnologías digitales es obligatorio para cumplir con los requisitos.

3. ¿Qué pasa si una empresa no cumple con la normativa?

El incumplimiento puede llevar a sanciones, tanto económicas como legales. Además, la falta de registros fiables puede dificultar la resolución de conflictos laborales y afectar la imagen de la empresa.

4. ¿El registro de jornada debe incluir descansos y pausas?

Sí, la normativa establece que todos los descansos y pausas deben ser registrados de manera digital, no solo las horas de entrada y salida.

5. ¿Es posible seguir utilizando métodos manuales de registro?

No. Los métodos manuales y en papel quedan obsoletos bajo la nueva normativa. Solo las soluciones digitales son válidas para cumplir con los requisitos legales.

