Valor supera los 220 millones de facturación en un año complicado por los costes del cacao

Chocolates Valor continúa con su senda positiva y logra cerrar un ejercicio con crecimiento en ventas, en "uno de los años más complicados que ha vivido la industria del chocolate". Se acumulan dos años de incrementos históricos del coste de su principal materia prima, el cacao, cuyo precio ha aumentado casi un 500%. La facturación de la chocolatera, proveedora de Mercadona, supera la barrera de los 220 millones de euros, lo que supone un crecimiento en ventas del 34%, condicionado por el incremento de los precios del cacao, y que refleja la sólida posición de Valor en el mercado, en un año muy exigente para las marcas. La compañía logra nivelar la reducción de beneficios experimentada el pasado ejercicio y alcanza los 8,2 millones de euros, es decir un 28% más que el ejercicio precedente.

Ante esta situación, que ha afectado a todas las empresas dedicadas a chocolates y derivados, la compañía ha desarrollado un exigente plan de eficiencias con el fin de minimizar la repercusión de los incrementos de costes al consumidor. La marca Valor continúa ocupando la segunda posición en el mercado de tabletas liderando uno de los segmentos más estratégicos, el del chocolate negro. Un segmento que sigue creciendo impulsado por la tendencia hacia la búsqueda del bienestar y de un placer más equilibrado, con chocolates de mayor porcentaje de cacao.

“Estamos contentos con el resultado, máxime cuando nos hemos enfrentado a un año especialmente complicado para todo el sector. En este sentido, estamos agradecidos a clientes y consumidores que han fortalecido su confianza en la marca. El objetivo, ahora, es continuar con esa senda positiva de crecimiento que acumula la compañía y hacerlo pese al entorno complicado en el que nos movemos”, explica Valeriano López, CEO de Chocolates Valor.

Por categorías

Los cacaos solubles son otra de las categorías estratégicas que están impulsando el crecimiento de la compañía, que lanzó su propuesta de altos porcentajes, con el cacao negro 70%, y el cacao 100% natural, que se han consolidado como un nuevo segmento dentro de la categoría. En la categoría de snacks, 'Huesitos' se mantiene como el snack favorito en los hogares españoles , con una apuesta destacada por la innovación, con propuestas únicas como 'Huesitos Combix', que también traslada a sus turrones.

Pedro López, en las instalaciones de Valor, en una imagen de archivo. / Rafa Arjones

Valor, con más de 140 años de historia, mantiene la esencia de maestros chocolateros, apasionados por el producto, que pervive y hace que esta gran compañía siga trabajando lo que en el sector se conoce como from bean to bar, trabajando el producto desde la selección de las habas, pasando por el tostado, descascarillado, molienda, refinado y conchado del cacao para lograr el mejor producto. Un proceso que en la actualidad se suele encontrar en obradores artesanales. El objetivo de Valor es mantener el control total de todo el proceso productivo y garantizar su sabor único y característico de los chocolates de la marca.

Expansión de tiendas

La empresa continúa desarrollando su red de chocolaterías Valor. Espacios singulares con los que la marca continúa acercando sus chocolates a los amantes del cacao, y que suma ya un total de 39 establecimientos, repartidos por la geografía española. Sus productos, convertidos en el paradigma del placer adulto, aúnan la máxima calidad y el saber hacer de los maestros chocolateros de la marca, y son elaborados desde la selección de las habas de cacao pasando por todo el proceso 'from bean to bar' en sus plantas. En la actualidad Valor exporta sus chocolates a 60 países.