PowerCo pone en marcha la gigafactoría de Salzgitter en Alemania

PowerCo SE ha puesto hoy en marcha la gigafactoría de Salzgitter según estaba planificado y ha producido las primeras muestras de celdas unificadas “fabricadas en Europa”. La planta es gemela a la que Volkswagen construye en Sagunt y que comenzará con la producción en septiembre del año que viene. El inicio de la producción en pruebas marca un hito para el grupo Volkswagen y "la industria europea de baterías: PowerCo está diseñando, desarrollando y produciendo celdas de baterías en Europa por primera vez, fortaleciendo así la soberanía tecnológica de la empresa", según destaca el grupo. Las celdas serán ahora entregadas a las marcas del grupo Volkswagen para las pruebas finales en carretera. Su debut está previsto para el próximo año en la familia de coches urbanos eléctricos de Volkswagen, Škoda y Cupra.

Salto tecnológico

Volkswagen espera que PowerCo cubra alrededor del 50 % de la demanda de celdas unificadas dentro del grupo, mientras que la otra mitad será suministrada por proveedores externos. La arquitectura de celdas estandarizadas permite su uso mundial en todas las marcas y regiones y ofrece economías de escala, ventajas de coste y flexibilidad tecnológica: desde la química de Litio-Fosfato-Hierro (LFP) hasta la de Níquel-Manganeso-Cobalto (NMC) y estado sólido, todas las tecnologías para celdas de batería relevantes actualmente son posibles en la celda unificada de PowerCo. Las celdas unificadas de Sagunt serán inicialmente de Litio-Fosfato-Hierro.

Más potentes

La primera celda unificada de PowerCo producida en Salzgitter está basada en tecnología NMC y es una de las celdas de batería más potentes en el segmento de volumen. En comparación con las celdas anteriores, ofrece alrededor de un 10 por ciento más de densidad energética. Además, está perfectamente sincronizada con el nuevo sistema de baterías de Volkswagen que permite la instalación directa celda-plataforma (cell-to-pack), lo que ofrece ventajas en autonomía, eficiencia y rendimiento. Próximamente, se producirán más variantes como la celda unificada de PowerCo con tecnología LFP.

Thomas Schmall, miembro del Consejo de Administración de la División de Tecnología del Grupo, enfatiza: "Con PowerCo estamos ampliando constantemente nuestro conocimiento en tecnología de baterías. En combinación con el nuevo sistema de baterías, la celda unificada fabricada en Salzgitter supone un verdadero salto tecnológico para nuestros clientes. Esto nos pone a la vanguardia de una tecnología clave para la movilidad eléctrica".

Salzgitter se convierte en el principal centro de baterías de Europa

La producción de la celda unificada de PowerCo se irá incrementando gradualmente en el próximo año. En un primer paso, se ha construido una planta con capacidad de producción anual de hasta 20 GWh en Salzgitter, que puede ampliarse hasta 40 GWh si es necesario. Salzgitter se convertirá, por tanto, en la planta modelo para las siguientes gigafactorías que lanzará PowerCo en Valencia y St. Thomas (Canadá), todas basadas en el concepto estándar de fábrica de PowerCo. La experiencia adquirida en Salzgitter se transferirá por lo tanto a Valencia y St. Thomas. De hecho, el intercambio de conocimientos y personal ya ha comenzado.

Investigación

Al mismo tiempo, el centro de Investigación y Desarrollo en Salzgitter sigue creciendo: desde 2022, las capacidades de laboratorio, pruebas y desarrollo se han ampliado estratégicamente. Actualmente, se está construyendo otro campo de pruebas, que está previsto que entre en funcionamiento a principios de 2026. Como resultado, Salzgitter se está convirtiendo cada vez más en el principal centro tecnológico de fabricación de baterías de Europa, según Volkswagen.

Frank Blome, CEO de PowerCo SE, afirma: "En solo tres años hemos construido una empresa completamente nueva, desarrollado un producto competitivo y finalizado una fábrica de celdas junto con su cadena de suministro. Al mismo tiempo, ya estamos construyendo las próximas fábricas de celdas en España y Canadá. En resumen: cumplimos. Este logro es el resultado de un esfuerzo colectivo de un equipo excepcional de compañeros de PowerCo y Volkswagen, y estoy profundamente agradecido por ello".

Estado de las obras de la gigafactoría de Sagunt, en una imagen captada hace tres semanas. / Daniel Tortajada

Nuevos estándares

La gigafactoría de Salzgitter también está estableciendo nuevos estándares para la producción de celdas con bajas emisiones de CO₂. La producción funciona íntegramente con energía renovable proveniente fuentes de energía eólica y solar. Por primera vez, las salas blancas y secas (Clean & Dry rooms), intensivas en el uso de energía, también funcionarán con electricidad verde. En la industria normalmente se utilizan combustibles fósiles para este propósito. En total, la gigafactoría de Salzgitter emite hasta 115.000 toneladas de CO₂ menos al año que otras fábricas convencionales comparables.

Producción automatizada

La producción altamente automatizada, combinada con un análisis integral de datos en tiempo real, es clave para mejorar continuamente la estabilidad, eficiencia y calidad de los procesos. Miles de puntos de datos procedentes de la monitorización de máquinas y edificios permiten una trazabilidad fluida y forman la base para un control de calidad apoyado por IA.