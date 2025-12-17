Jorge Rodríguez: "Debemos sentirnos orgullosos de nuestra capacidad de reinvención"

Cintillo Foro Más Que Empresas Vall d'Albaida / ED

Como anfitrión del encuentro celebrado en el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez dio la bienvenida a los participantes y asistentes del Foro Más que Empresas organizado por Levante-EMV con una breve intervención que sirvió para trazar una radiografía certera del momento socioeconómico que atraviesa la Vall d’Albaida y las claves que lo explican.

Después de saludar a los alcaldes de la comarca, al presidente de la Mancomunitat de la Vall y a los representantes sindicales y empresariales presentes en el evento, Rodríguez elogió la capacidad de este tipo de citas para ser puntos de encuentro, pero también de reflexión. El alcalde reivindicó a la Vall d’Albaida como "una comarca viva" y, para fundamentar esta tesis, se apoyó en el estudio que la Confederación Empresarial de la Vall d’Albaida (Coeval) había presentado un día antes (el pasado jueves) para poner en valor la fortaleza de la economía de Ontinyent con una batería de cifras. Este informe certifica el músculo empresarial de la ciudad, con un tejido de 874 mercantiles que facturan 1.179 millones de euros y que en los últimos años han aumentado en volumen de negocio, empleados, productividad y capitalización.

Rodríguez denuncia el aislamieno de la comarca desde el punto de vista de las comunicaciones

Rodríguez puso el foco en cómo ha ido diversificándose la economía del territorio, tradicionalmente vinculada a un monocultivo básicamente textil, para ir prestando una oferta "mucho más amplia" con "más sectores y actores implicados". Una circunstancia que "lógicamente, ha ido aparejada a una mayor complejidad". Para el anfitrión del evento, esta tendencia positiva "es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos", puesto que "siempre hemos sabido reconvertirnos". "Mi padre era textilero y no recuerdo que dijera nunca ‘qué bien vivimos en el textil’. Vivíamos en una crisis eterna, pero nos salvábamos y volvíamos a salvarnos: esa capacidad de superación y de reinvención, esa vocación emprendedora es algo muy inherente a esta ciudad y a esta comarca, que ha estado y continúa estando aislada desde el punto de vista de las comunicaciones", reflexionó Rodríguez.

Sacarse "las castañas del fuego"

Durante su parlamento de bienvenida, el alcalde hizo hincapié en que estas circunstancias han obligado tradicionalmente al territorio a "sacarnos nosotros mismos las castañas del fuego" porque "si hubiéramos esperado a que vinieran de València a sacárnosla nos hubiéramos quemado". El primer edil terminó elogiando este tipo de ciclos como el Foro Más que Empresas de Levante-EMV, como "un punto más de reflexión y debate que seguro que es muy enriquecededor".