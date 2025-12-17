El Gordo da justo para comprarse un piso de 90 metros en València

Un décimo premiado con el Gordo de la Lotería de Navidad del próximo lunes da justo para comprarse un piso de 90 metros cuadrados en València, aunque no en todos los distritos. El Estado aumentó en 2011 el premio Gordo de 300.000 a 400.000 euros, pero desde entonces no se ha actualizado y ya lleva 14 años congelado. Además, desde 2013 Hacienda se lleva un 20 %, lo que deja 328.000 euros. Hace 14 años se podía comprar una casa y media con ese dinero en València, pero hoy las cosas han cambiado.

Los décimos premiados cada vez tienen menos valor y el coste de la vivienda se ha disparado. El precio de los pisos en el Cap i casa ha subido de media un 72 % en los últimos 14 años, según datos de la plataforma inmobiliaria Idealista. El coste medio de una vivienda de segunda mano de 90 metros cuadrados en València ha pasado de 185.427 euros con los impuestos incluidos a 320.562 euros. Comprar un piso en València con el Gordo deja un margen de 7.438 euros, un margen escaso para una reforma mínima.

Eso sí, los afortunados deben descartar seis de los 19 distritos del Cap i Casal. El centro está intocable y zonas exclusivas como la Ciudad de las Ciencias o los edificios con urbanización en Campanar también. En concreto, el décimo premiado con el Gordo no da para comprar un piso de 90 metros cuadrados en Ciutat Vella (546.984 euros de media), l'Eixample (485.892), Pla del Real (422.334 euros), Extramurs (359.568 euros), Camins al Grau (332.937 euros) y Campanar (329.076 euros).

Revalorización del 15 % en un año

Solo en el último año, la vivienda ha subido de media un 15,3 % en el Cap i Casal. El año pasado los pisos costaban de media 278.620 con impuestos frente a los 320.562 euros de ahora. A pesar de ello, todavía es posible encontrar alguna vivienda de 90 metros con el dinero del Gordo en distritos como Algirós (323.631 euros de media), Poblats Marítims (300.267 euros), la Saïdia (296.901 euros) o Benimaclet (290.268 euros). Y por menos dinero en la periferia (Patraix, Jesús o l'Olivereta).

La falta de oferta y la alta demanda por el crecimiento de València (la ciudad ha pasado de 800.000 vecinos a 844.000 en dos años) han desequilibrado el mercado inmobiliario. Compradores foráneos con salarios muy altos están consiguiendo los mejores pisos que salen al mercado y han elevado el coste medio de las viviendas en el centro y la primera corona de la ciudad por encima de los 300.000 euros. Las inmobiliarias insisten en que València está de moda frente a otros destinos más inseguros y caros como Barcelona, y está atrayendo a muchos compradores de Estados Unidos y el norte de Europa.

Recalentamiento muy rápido

Esto ha provocado un recalentamiento de precios muy rápido. A principios de año era factible encontrar un piso de segunda mano para reformar por 240.000 euros en distritos como Extramurs (con barrios como la Petxina o el Botànic). Doce meses después, es complicado encontrar en la misma zona pisos de noventa metros cuadrados por debajo de los 300.000 euros y los inmuebles de 135 metros cuadrados se acercan a los 400.000 euros (precios alcanzados durante la burbuja de hace dieciséis años).