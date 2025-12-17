Port Hotels adquiere el Edificio Hispania de Alicante

El grupo Port Hotels, con 11 activos en la Comunidad Valenciana, ha adquirido a Ciudadela de Inversiones, la sociedad propietaria y operadora del Edificio Hispania. Así, Port Hotels se convierte en propietario de uno de los inmuebles más icónicos de la ciudad de Alicante, incorporando a su cartera de activos corporativos este edificio de oficinas con 10 plantas, 9.000 m2 y 156 plazas de aparcamiento.

El Edificio Hispania se suma a otras inversiones destacadas de Port Hotels, como el proyecto ubicado frente al Parque Central de Valencia. Ambas operaciones consolidan una línea de crecimiento basada en la selección de activos estratégicos en destinos en evolución, capaces de generar valor a largo plazo.

“Esta adquisición refleja nuestra voluntad de anticiparnos a las oportunidades que ofrece el mercado y de apostar por activos con un valor estructural y estratégico excepcional. Alicante es una ciudad dinámica, con una fuerte proyección empresarial y turística, y queremos seguir formando parte activa de su crecimiento”, ha afirmado Toni Mayor, presidente de Port Hotels.

Actualmente, Port Hotels opera en Alicante a través de Port Alicante, renovado íntegramente en 2022 y posicionado como uno de los alojamientos de referencia de la ciudad.

La venta del Edificio Hispania representa un hito muy relevante para la ciudad de Alicante y para Ciudadela de Inversiones: “tras varios años de gestión activa del inmueble, culminamos una desinversión exitosa que refleja nuestra capacidad para reposicionar activos y generar valor de forma sostenida.” comenta Alfredo Fluixá, gerente en Ciudadela Inversiones.

“En estos años hemos demostrado que una gestión rigurosa y paciente permite transformar activos complejos en oportunidades reales para nuevos operadores. La entrada de Port Hotels confirma el potencial del edificio. De cara al futuro, mantendremos firme nuestra estrategia de invertir en la Comunidad Valenciana y en segmentos como oficinas, locales comerciales, living y hoteles. Como grupo familiar con enfoque patrimonial continuamos comprometidos con identificar ubicaciones estratégicas y promover proyectos que aporten valor añadido y un impacto positivo en el entorno.” concluye Fluixá.

La consultora Colliers, como asesor de la operación, destaca la oportunidad que se abre para el mercado de oficinas en la ciudad alicantina y la necesidad de impulsar nuevos desarrollos y rehabilitaciones que permitan absorber esa demanda con espacios modernos, eficientes y competitivos.

En palabras de Rafael Paz, director de Colliers en la Comunidad Valenciana: “Alicante tiene una oportunidad real para consolidar un parque de oficinas de nueva generación que acompañe el crecimiento empresarial y refuerce su atractivo como polo económico. La ciudad está viviendo un momento de gran dinamismo en el mercado de oficinas. Cada vez más empresas eligen Alicante para instalarse o ampliar sus operaciones, y estamos detectando una demanda creciente de superficies superiores a 1.000 m², un producto actualmente muy escaso”.

Sobre Port Hotels

Port Hotels es una cadena hotelera de la Comunidad Valenciana que cuenta con 11 establecimientos en Benidorm, Elche, Valencia, Alicante, Dénia y Calpe. Además de los servicios hoteleros la empresa dispone de cinco restaurantes, dos rooftops y más de 20 espacios para celebrar eventos sociales y corporativos. La empresa cuenta con más de 900 empleados, 1.927 habitaciones y cerca de 4.000 plazas hoteleras en destinos bañados por el Mediterráneo e inspirados en sus clientes.