"Tener un proyecto político propio nos está ayudando a atraer inversiones"

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez reivindicó el fuerte impulso que está teniendo el campus de la Universitat de València como "el elemento más transformador de la ciudad", por su capacidad para generar y retener talento y por ser "el ascensor social más importante que existe". En el marco de un diálogo junto a la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, moderado por Silvia Tomàs dentro del foro Más que Empresas que Levante-EMV organizó el pasado viernes en el Museu del Tèxtil de Ontinyent, Rodríguez recordó que, cuando entró a la alcaldía, apenas se ofrecían dos titulaciones universitarias en la localidad. "Ahora hablamos de 4 grados y un máster oficial y va a implantarse la única facultad pública de Veterinaria de la Comunitat Valenciana", incidió el primer edil, que destacó la implicaciones de los diversos actores políticos, empresariales, educativos y sindicales en la potenciación del campus.

Rodríguez radiografió el "salto cualitativo" que ha dado Ontinyent en los últimos 15 años en cuanto a la presencia de servicios, un escenario que se va a a reforzar en 2026 con la apertura definitiva del nuevo hospital y el nuevo Palacio de Justicia. A estas infraestructuras hay que sumar la renovación de prácticamente todos los colegios de la ciudad.

El alcalde llamó a intentar sacar el máximo provecho a la situación estratégica y geográfica de la Vall d’Albaida con la mejora de las principales vías de comunicaciones y, en el terreno político, puso el foco en que la posición de centralidad de su partido y el pacto para la gobernabilidad de la diputación permiten a Ens Uneix "tener una interlocución muy directa con el Consell". El dirigente municipalista defendió su legado como presidente de la corporación provincial y se refirió de forma velada a su defenestración del PSOE tras el caso Alquería (del que terminó absuelto). "Estuvimos en una secta, pero salimos de ella", ironizó Rodríguez, para quien una fuerza municipalista como Ens Uneix permite "no estar ligado a ninguna estrategia de partido" y tener "absoluta libertad" para "hacer lo que es mejor para tu pueblo sin dar explicaciones a nadie". "Nos sitúa en un momento positivo para traer inversiones y negociar", incidió.

El alcalde de Ontinyent dejó claro que no comparte las críticas de la izquierda a la legitimidad de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president. "Es diputado fruto de un proceso democrático en el que salió por las urnas. Ante la situación en la que estábamos, el president (Mazón) tenía dos opciones: activar el proceso electoral o dimitir y dar paso a otro, y las dos son democráticas y legítimas", mantuvo Rodríguez.

"Celebramos que Pérez Llorca sea presidente de la Generalitat: es una persona que ha estudiado en Ontinyent y hemos trabajado conjuntamente con él a lo largo de dos años y medio de legislatura. En general siempre hemos estado muy bien tratados por las conselleries y creo que continuaremos estándolo", ahondó el secretario general de Ens Uneix, que defendió que su formación siempre va a mantener "un espíritu de diálogo y entendimiento" gobierne quien gobierne. "Nosotros no tenemos problemas con quien no quiera tener problemas con nosotros. Somos buena gente y por encima de nosotros están nuestros pueblos. En mi vida he tenido que pactar muchas veces, he gobernado y sé lo que significa hacer cesiones. La vida es pacto", sentenció.

Enguix pide aislar a la ultraderecha

Por su parte, Natàlia Enguix también reivindicó la capacidad de Ens Uneix para poner a Ontinyent y la Vall d’Albaida en el mapa con su estrategia de centralidad política. "Somos un partido comarcalista y municipalista, trabajamos por Ontinyent y la Vall con un proyecto propio y hemos tenido la oportunidad de coordinar algunas de las áreas más importantes de la diputación", defendió la vicepresidenta de la corporación provincial.

Enguix pidió trazar una línea divisoria entre los partidos democráticos y los de extrema derecha. "Ese es el error que están cometiendo PSPV y Compromís: los partidos democráticos tenemos que estar unidos más allá de nuestras diferencias, porque la extrema derecha está esperando para que fracasemos y entrar ellos", sostuvo. La portavoz de Ens Uneix recordó que, antes de fundarse este partido, militó "toda la vida" en el PSOE. "He aprendido mucho y tengo amigos en el partido y los continuaré teniendo. Entiendo que fue un impacto que pactáramos con el PP. Salirte de partido grande te permite conocer a más gente y aprender que ni todos son tan buenos ni tan malos", incidió. "Siempre decimos que nuestra patria es Ontinyent y el mejor cargo que puedes tener es ser alcalde o alcaldesa de tu ciudad", apostilló.