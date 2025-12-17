Quimacova suma 24 nuevas empresas y reúne ya el 86% de la facturación del sector valenciano

La patronal del sector químico y medioambiental de la Comunitat Valenciana Quimacova ha celebrado su evento de cierre anual, bajo el lema 'Fomentando la cohesión del clúster químico de la Comunitat Valenciana'. El encuentro ha servido para compartir los datos actualizados sobre el peso del sector, creciente cada año. Durante el mismo se han conocido informes aportados por Diego Benguria (Tresmares) y Mª José Guillén (Cuatrecasas), sobre conclusiones financieras del año y reflexiones sobre liderazgo, gobernanza y gestión del talento.

El informe sitúa al sector químico como uno de los grandes motores productivos de la Comunitat Valenciana, responsable del 25% de la innovación regional y del 70% del empleo del sector en la autonomía. En datos macro, la economía valenciana ha crecido en las dos últimas décadas a una tasa media del 3,2% anual, ligeramente por encima del 3,0% del conjunto de España, manteniendo un peso estable cercano al 10% del PIB nacional.

Innovación

El 78% de las empresas químicas asociadas a Quimacova invierte en I+D, destinando más de la mitad de esos recursos al desarrollo de nuevos productos y formulaciones, lo que refuerza el carácter innovador y exportador del clúster. Tienen 193 empresas asociadas a Quimacova con información financiera pública, suman 7.000 millones de euros de facturación y han crecido a un ritmo medio del 8% anual desde 2018. La empresa media asociada a Quimacova factura 23 millones y alcanza un margen ebitda del 11%, configurándose como un activo muy atractivo para la financiación y la inversión.

El sector más relevante y con mayor aumento de la facturación es el de jabones y detergentes que representa el 21% y cuenta con 34 empresa. La consolidación de Quimacova como patronal de referencia se refleja en el refuerzo de su base asociativa durante 2025, con la incorporación de dos docenas de nuevas empresas y un tejido cada vez más diverso que abarca desde pymes hasta grandes grupos industriales, integrando a casi la mitad de las 580 compañías que operan en la Comunitat Valenciana pero el 86% de la facturación total del sector.

Amaya Fernández de Uzquiano, presidenta de Quimacova ha destacado que “este crecimiento confirma la confianza del sector en la asociación como espacio para anticipar cambios, impulsar la colaboración y aprovechar las políticas de apoyo a los clústeres industriales, consolidando a la industria química valenciana como motor de empleo cualificado y competitividad para la Comunitat Valenciana”.