La peatonalización dispara la búsqueda de locales comerciales en el centro de València

València ha expandido su zona comercial por la peatonalización del centro y la escasa disponibilidad de las calles copadas por los establecimientos más exclusivos, según revela un informe de la consultora inmobiliaria Savills al que ha tenido acceso Levante-EMV. Las zonas de expansión del eje prime son el entorno del Mercado Central, la plaza de la Reina, la calle San Vicente y el Mercado de Colón. Un ejemplo de lo que está sucediendo es el desembarco de Loewe en la plaza de la Reina o Antony Morato en la calle Jorge Juan o Hugo Boss en la calle Sorní.

Savills subraya que el buen comportamiento del consumo privado y el turismo han provocado que el sector del comercio en el centro del Cap i Casal "tenga un magnífico rendimiento" en el mercado de alquileres. La disponibilidad de locales comerciales se ha reducido en los últimos doce meses y se aproxima al 5 %. Esto ha supuesto una tendencia alcista de las rentas en determinados ejes. Un dato significativo, según destaca la consultora, es que calles como Jorge Juan, Ruzafa a Don Juan de Austria se encuentran con niveles de disponibilidad cercanos al 0 %.

De hecho, las grandes marcas compiten por los últimos locales libres en las calles más caras del centro de València. Grupos como Inditex copan los mejores locales en la calle Colón y el Cap i Casal lidera la subida nacional del coste de las rentas en las vías más demandadas por el tirón de compras del turismo internacional.

La calle Colón ha consolidado su posición entre las principales arterias del país. La vía comercial es la séptima más cara de España (tras los principales enclaves de Madrid y Barcelona y la calle Marqués de Larios de Málaga) con una renta media de 150 euros el metro cuadrado al mes (30.000 euros mensuales una tienda de 200 metros). El coste de los alquileres en la calle Colón ha subido un 15 % en el último año por la guerra abierta entre las principales marcas de moda por hacerse un hueco en el considerado como principal escaparate comercial de València. Según Cushman & Wakefield, la calle Colón ya es más cara que la calle Goya de Madrid (que tiene una renta media de 130 euros el metro cuadrado).

Colón

La zona 'superprime' de València "cuenta con tan solo un 0,36 % de disponibilidad, lo que evidencia la fuerte demanda y la escasez de espacio". En la calle Colón hay 82 locales comerciales ocupados y solo cuatro disponibles. Además, estos cuatro espacios libres son pequeños.

Inditex copa junto a El Corte Inglés los mejores espacios en la calle Colón. En concreto, el grupo de origen gallego que lidera Amancio Ortega está presente con las marcas Zara, Pull and Bear, Oysho, Berskha, Massimo Dutti, Zara Home, Lefties (que ocupa el inmueble donde estuvieron Lanas Aragón y Mark & Spencer) y Stradivarius. La vía comercial más cara de València también cuenta con la presencia de marcas como Media Markt, Apple, Mango o Tag Heuer. Además, el Valencia CF ha trasladado su tienda de referencia de la plaza del Ayuntamiento a Colón.

Compradores en la calle Colón durante el pasado Black Fryday. / Daniel Tortajada

La consultora Savills advierte de que debido a la baja disponibilidad de las calles prime de València, el interés de los operadores se ha ido desplazando hacia vías originalmente con menor interés comercial y colindantes a estas. "Esto ha supuesto que la ciudad expanda su zona comercial", remarca Savills. "Las zonas de expansión del eje prime son: los entornos del Mercado de Colón y plaza de la Reina, el Mercado Central y la calle San Vicente", añade.

Mercado de Colón

El entorno del Mercado de Colón, especialmente las calles Conde Salvatierra y Sorní, ha adquirido mucho interés debido a la alta ocupación de la calle Jorge Juan. Recientemente, operadores como Hugo Boss, Bexley y Lola Cruz han apostado por la calle Sorní para abrir sus tiendas. También, alrededor del Mercado de Colón, en las calles Conde Salvatierra y Martínez Ferrando, se han concentrado marcas relacionas con la moda urbana enfocadas a las nuevas generaciones: Nude Project, Eme Studios, Twojeys y Blue Banana.

Operadores internacionales

Por otro lado, se mantiene un fuerte interés de operadores internacionales que buscan un local para abrir su tienda de referencia (flagship store) en el Cap i Casal. Savills incide en que València se ha consolidado como tercera ciudad de destino para los grandes operadores tras Madrid y Barcelona. Sin embargo, "este interés encuentra dificultades por la falta de locales de gran superficie".

En cuanto al mercado de inversión, los buenos datos de ocupación y la poca oferta se traduce en unas rentabilidades cercanas al 4 % para los locales prime. Sin embargo, la gran mayoría de los establecimientos mejor situados está en manos de inversores privados (familias valencianas) con un fuerte perfil patrimonialista, lo que se traduce en una baja actividad transacional.