El tráfico de contenedores del puerto de València crece un 4,93% por el tirón de las importaciones de China

La Autoridad Portuaria de València (APV) ha registrado en lo que va de año un tráfico de 73.824.678 toneladas (-0,20 %), que evaluado en TEU (unidad de contenedor de veinte pies o 6,1 metros de longitud) asciende a 5.261.450 contenedores; es decir un 4,93 % más. Cuando falta un mes para que acabe 2025, las exportaciones acumuladas, que han salido del recinto marítimo de València, Sagunt y Gandia han crecido un 7,9 % y las importaciones lo han hecho en un 14,47 %. China, Estados Unidos, Argelia y Marruecos han sido los países que más tráfico han registrado.

Según informa la APV, las magnitudes han sido dadas a conocer hoy en el Consejo de Administración de la APV. En la última reunión del año también se han acordado otros asuntos, como la resolución de la concesión a las mercantiles Ership, Intersagunto (Grupo Alonso) y Compañía General de Compras Agropecuarias - grupo Valls Company- de una concesión administrativa para la construcción y explotación de la terminal de graneles sólidos (excluido clinker y cemento) del puerto de Sagunto.

Más pasajeros

Los datos acumulados de tráficos también muestran un crecimiento en tráfico de pasajeros, que en lo que va de año han sido 1.566.540. Los pasajeros de líneas regulares han crecido un 2,34 % hasta alcanzar los 791.753, mientras que los de cruceros han sido 774.787, un 2,48 % más que en el mismo periodo de 2024. Los fosfatos, junto con el pescado congelado y refrigerado, son los productos que más han tirado de las exportaciones en estos últimos meses. En cuanto a los mercados, los mayores crecimientos se han registrado en países como Argelia y Marruecos, aunque los primeros puestos en el ranking de relaciones comerciales con Valenciaport lo mantienen China y Estados Unidos.

Valenciaport han movido 6.653.192 toneladas de mercancías en noviembre, lo que representa un crecimiento respecto al mismo mes del año anterior del 10,22 %. En contenedores, la cifra asciende a 481.691 unidades, un 18,47 % más que en noviembre de 2024. Este aumento en el número de TEUs supone un aumento tanto en las exportaciones, que en un mes han crecido un 52,46 %, como en las importaciones, que se han incrementado un 19,18 %.

Préstamos

Dentro del recinto portuario de Sagunto, también se ha acordado declarar la suspensión total del título concesional otorgado a favor de Crestgate para la construcción y explotación de una terminal pública polivalente en el muelle Centro 2. El motivo de esta decisión es la detección de suelos contaminados, que está siendo evaluada para poder elaborar el proyecto constructivo definitivo.

El proceso inversor vinculado al plan de empresa 2026 de la APV ha sido otro de los aspectos abordados en la reunión de hoy, donde se ha aprobado el pliego de condiciones que regirá la contratación de préstamos a largo plazo para la financiación del plan de inversiones de la Autoridad Portuaria por un importe de más de 143 millones de euros. El plan de Iinversiones 2025-2029 contempla actuaciones en inmovilizado material e intangible que superan los 266 millones de euros para el ejercicio 2026, lo cual implica pagos por inversiones en torno a 264 millones de euros.

También se ha dado luz verde al pliego de condiciones particulares para la prestación del servicio de suministro de gas natural licuado (GNL) a buques como combustible mediante gabarra en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de València. Este servicio es una medida que pretende facilitar la descarbonización en línea con nuestro Plan Net Zero Emissions.