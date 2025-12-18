Aena adquiere parte de los aeropuertos británicos de Leeds y Newcastle por 309 millones

El gestor aeroportuario Aena, a través de su filial de Desarrollo Internacional, ha alcanzado un acuerdo con la compañía InfraBridge para adquirir el 51% del capital de la nueva sociedad holding propietaria y gestora del 100% del aeropuerto de Leeds Bradford (LBA) y del 49% del aeropuerto de Newcastle (NCL), ambos situados en Reino Unido, por un importe de 270 millones de libras, 309 millones de euros al cambio.

Tal y como ha informado la gestora presidida por Maurici Lucena este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), InfraBridge Investors seguirá siendo titular del holding, pero en minoría, con un 49% restante.

Dos aeropuertos importantes

En el ejercicio de 2025, el aeropuerto de Leeds Bradford, cuyo nombre adquiere de las dos ciudades adyacentes que lo nutren en mayor medida, gestionó 4,3 millones de pasajeros, mientras que el de Newcastle acogió a 5,2 millones. En conjunto, según los datos, la cuota de ambos aeropuertos representa el 3,2% del mercado británico total.

La operación aún se encuentra sujeta a las condiciones habituales de autorización y curso administrativo, por lo que, según ha indicado Aena, el cierre de la transferencia está previsto para el segundo trimestre de 2026.

Fortalecimiento del mercado británico

A través de esta operación, según una presentación desarrollada por Aena, la compañía "adquiere exposición en dos activos en propiedad, no regulados y de tamaño medio en el Reino Unido, lo que representa un fortalecimiento significativo de la posición de Aena en el mercado aéreo británico, complementando su participación actual en el Aeropuerto de Londres Luton y profundizando su compromiso a largo plazo con el desarrollo de infraestructuras aeroportuarias de alta calidad en el Reino Unido".

Tal y como indica la compañía, sumados al aeropuerto londinense de Luton, que Aena gestiona desde 2014, a estos dos activos, los tres gestionaron conjuntamente en sus respectivos últimos ejercicios fiscales un total de 26,6 millones de pasajeros, lo que supone un 9% de cuota de mercado. Tanto LBA como NCL son aeropuertos regionales en propiedad, una categoría poco común y altamente atractiva de activos de titularidad perpetua que aportan resiliencia estratégica y económica a largo plazo.

Emisores y con gran potencial

En cuanto al encaje estratégico de ambos aeropuertos en la estrategia de Aena, la compañía ha ofrecido más detalles en un documento. "Leeds Bradford es un aeropuerto regional con tráfico mayoritariamente emisor, de perfil turístico europeo, y base principal de Jet2.com, presente desde 2003 y que actualmente cuenta con 16 aeronaves. El área de captación del aeropuerto es de aproximadamente 13,5 millones de pasajeros anuales", ha detallado la compañía, recordando que Leeds es la cuarta ciudad más grande del Reino Unido, y la segunda mayor área metropolitana, después de Londres.

Por su parte, en cuanto al aeropuerto de Newcastle, ciudad costera del noreste de Inglaterra, su régimen también es de propiedad y no regulado, además de que su área de influencia alberga a 3 millones de personas, sin aeropuertos competidores importantes en un radio de 100 millas. Al igual que Leeds, su tráfico es mayoritariamente emisor.