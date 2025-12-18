AVA y la Unió aseguran que los recortes de ayudas y los acuerdos de la UE arruinarán al campo valenciano

Una manifestación reivindicativa organizada por la organizaciones agrarias recorre desde esta mañana a las 11.00 horas las calles de València para denunciar que las tres administraciones públicas (Comisión Europea, Gobierno de España y Generalitat) "ahogan al campo valenciano con sus malas políticas agrarias". Agricultores y ganaderos de la Unió Llauradora y AVA-Asaja, procedentes de toda la Comunitat Valenciana, participarn en esta protesta que se ha iniciado en el Palau de la Generalitat Valenciana (Plaça de Manises) y finaliza ante la Delegación del Gobierno (Plaça del Temple), tras recorrer la calle Serrans, Plaça dels Furs, Compte de Trénor, Pintor López y Plaça del Temple (Delegación del Gobierno).

Con todo, la gran manifestación del sector agrario europeo es esta mañana en Bruselas. Más de 10.000 agricultores de toda Europa (es la primera vez que asistan representantes de los 27 estados Miembro) de las 40 organizaciones más importantes del sector agrario, pertenecientes al Copa-Cogeca, asistirán este jueves a la capital comunitaria, coincidiendo con la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y con la salida de la presidenta Ursula von der Leyen hacia Brasil para cerrar el acuerdo comercial con Mercosur. Una representación de la AVA- Asaja acudirá a la protesta que concluirá en la Plaza de Luxemburgo, frente a las autoridades comunitarias, donde los dirigentes de Asaja, Coag y UPA dirigirán unas palabras a los asistentes.

Carles Peris, secretario general de la Unió, en el centro de la imagen. / M.A. Montesinos

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, asegura que “es un día decisivo para el futuro de la agricultura europea. Las entidades más representativas del sector agrario alzarán su voz en Bruselas, que es donde hay que estar para reclamar un cambio contundente de las políticas europeas. Esta gran manifestación eclipsará cualquier protesta que se convoque en los países europeos por su cuenta, como en Francia donde los agricultores ya están empezando a protestar por temas particulares. Hoy, los políticos escucharán en Bruselas el clamor de todo el campo europeo y tendrán que reaccionar de una puñetera vez”.

Recortes de la PAC

La protesta se centrará en rechazar las propuestas inaceptables de la Comisión Europea para la Política Agrícola Común (PAC) después de 2027, la cual pierde su singularidad dentro de un fondo común con otras prioridades y recorta su presupuesto en más de un 20%; en denunciar la política comercial aplicada por la UE que fomenta la competencia desleal de países terceros y supone una clara desventaja para el sector agrario europeo, haciendo hincapié en el tratado de Mercosur y otros acuerdos que agravan la crisis de cultivos mediterráneos; y en la necesidad de simplificación, seguridad jurídica y regulaciones más adaptadas a la realidad agraria que no impliquen una pérdida de competitividad.

Caída de la rentas

Carles Peris, secretario general de la Unió Llauradora opina que todas estas problemáticas y otras más provocan una “importante caída de rentas, el desplazamiento del producto local frente al importado, una mayor dependencia exterior, la pérdida de empleo en la actividad agraria y un riesgo creciente de abandono como demuestran las cifras oficiales”. Peris indica que “estamos ante una situación de vulnerabilidad estructural en el campo valenciano por las malas políticas agrarias de las tres Administraciones, sin excepción porque todas tienen su parte de responsabilidad, lo que motiva la convocatoria de una movilización general mañana del sector por parte de nuestra organización agraria”.