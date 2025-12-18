China tacha de "discriminatorias" las restricciones comerciales impuestas por Bruselas

El nuevo orden comercial no entiende ya de países, sino de superpotencias. Una de ellas es China, que recientemente ha manifestado su descontento con la política comercial emprendida desde Bruselas. El Gobierno de China considera que la Unión Europea ha intensificado recientemente sus restricciones comerciales contra el país, llegando a calificar algunas de "claramente selectivas y discriminatorias".

Entre las medidas que más disgustan al gigante asiático se encuentran las investigaciones emprendidas contra empresas chinas, como Shein o Aliexpress, además de lla exclusión de ciertas empresas del país de los contratos públicos promovidos por la UE.

"La UE ha intensificado recientemente sus restricciones comerciales y económicas contra China", ha señalado en rueda de prensa, recogida por 'Europa Press', un portavoz del Ministerio de Comercio de China en referencia a las investigaciones de medidas correctivas comerciales y de subvenciones extranjeras contra China, así como "impidiendo que muchas empresas chinas participen en la contratación pública" y las inversiones en nuevas instalaciones de los Estados miembros de la UE.

Investigaciones selectivas

Más específicamente, el representante de Pekín ha lamentado "la reciente oleada de investigaciones" emprendidas por la Comisión Europea contra empresas chinas. Estas investigaciones se amparan en dos cuerpos legislativos: el Reglamento de Subvenciones Extranjeras (FSR), sancionando a la compañía china de seguridad Nuchtech, así como la Ley de Servicios Digitales (DSA), en virtud de la cual Bruselas estudió multar a AliExpress por la falta de medidas contra la venta de productos ilegales.

Respecto a la primera investigación, más reciente, el portavoz del Gobierno chino ha calificado las actuaciones comunitarias como "flagrantes, claramente selectivas y discriminatorias". En línea con estas declaraciones, el portavoz ha advertido que estas investgaciones afectarán gravemente a la inversión y operaciones de las compañías chinas en Europa, representando una clara barrera al comercio entre ambos bloques comerciales.

"Recientemente, estos problemas no solo no se han resuelto, sino que se han intensificado", ha añadido, evidenciando la tensión en las relaciones comerciales entre Pekín y Bruselas. Uno de los acontecimientos que han tensionado las relaciones han sido los comentarios del presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras su visita a Pekín, que puso sobre la mesa la posibilidad de activar aranceles desde Europa como respuesta al desequilibrio en la balanza comercial con China.

Un déficit cada vez mayor

Según los datos correspondientes a 2024 de Eurostat, China es el tercer socio comercial más importante de la UE en bienes y servicios, después de Estados Unidos y el Reino Unido, y el segundo más importante solo en comercio de bienes, después de Estados Unidos. El comercio bilateral de bienes alcanzó los 732 000 millones de euros en 2024. Esto representa un ligero descenso del 1,6 % en comparación con 2023.

En cuanto al déficit comercial entre ambos bloques, este ascendió a 305.800 millones de euros en 2024, superando los 297.000 millones de euros de déficit de 2023, pero por debajo del déficit comercial récord de 397.300 millones de euros alcanzado en 2022. En términos de volumen, el déficit aumentó de 34,8 millones de toneladas en 2023 a 44,5 millones de toneladas en 2024. En el período 2015-2024, el déficit se cuadruplicó en volumen, mientras que se duplicó en valor.

"Instamos a la UE a que cese de inmediato su represión irrazonable de las empresas con inversión extranjera, incluidas las chinas, y a que utilice con prudencia la herramienta FSR para crear un entorno empresarial justo, equitativo y predecible", ha apostillado el portavoz del Ministerio de Comercio, añadiendo que China tomará las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas del país.