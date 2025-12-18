La prórroga de la UE a los motores de combustión da alas al multinergía de Ford

La decisión de la Unión Europea de retirar el veto a la producción de los coches de combustión a partir de 2035 tras la presión de parte de la industria automovilística da a alas al nuevo modelo multienergía de Ford Almussafes. El híbrido que Ford Almussafes comenzará a producir con toda probabilidad a principios de 2028 se podrá seguir fabricando más allá de 2035 y da sentido a la inversión de la multinacional estadounidense. El bandazo de la Unión Europea (UE) con los motores de combustión llega en un momento en el que Ford ha cancelado sus planes de electrificación en Estados Unidos con pérdidas multimillonarias y la apuesta por los vehículos multienergía para el mercado norteamericano.

La Comisión Europea propuso el martes retirar el veto total a la comercialización de vehículos de combustión a partir de 2035 y permitir en su lugar una producción "limitada". Bruselas atiende a la relajación pedida por parte de la industria y Alemania, y favorece a los fabricantes que van más retrasados en la electrificación. Los fabricantes deberán cumplir en 2035 con un objetivo de reducción del 90 % de las emisiones vinculadas a los vehículos de combustión.

Bruselas mantiene que el margen del 10 % permitirá que junto a los vehículos eléctricos sigan teniendo un "papel importante" otros vehículos multienergía como los híbridos enchufables, los automóviles con extensores de autonomía, los híbridos suaves y los modelos con motor de combustión interna. La medida penaliza a las que ya han hecho los deberes y han acometido inversiones multimillonarias para electrizar ya sus plantas, según advierten los expertos.

Apuesta por el multienergía

En junio de 2022, Ford se decantó por la factoría de Almussafes frente a la alemana de Saarlouis para producir dos modelos eléctricos. Sin embargo, ante el lento despegue de las ventas de eléctricos por su alto precio y por la falta de puntos de recarga la multinacional echó el freno. El 10 de mayo de 2024, la multinacional anunció su apuesta por un modelo multienergía que iba a garantizar una producción de 300.000 vehículos al año (después esa cifra se ha rebajado).

El presidente del comité de empresa de Ford Almussafes, el sindicalista de UGT Carlos Faubel, celebró la semana pasada en declaraciones a Levante-EMV la apuesta de la compañía por los híbridos frente a los eléctricos. "Menos mal que hicimos el giro hacia el híbrido, porque el coche eléctrico se ha retrasado. El riesgo hubiera sido grande", señaló. Otras fuentes lo expresan de otra forma: "Almussafes ha ganado tiempo con el híbrido". Y es que, "hay un clima generalizado de desesperación en todo el sector en Europa y, por tanto, en la Comunitat Valenciana". En consecuencia, "todo lo que sea facturar en la planta, ayuda", porque permite "que el mercado se aclare" y aguantar hasta ver si es posible entrar de lleno en el eléctrico puro. Lo que tienen claro es que, sin el híbrido, Almussafes podría haberlo perdido todo.

Frente a la producción propia, Ford ha llegado a un acuerdo con Renault para que le fabrique dos coches eléctricos pequeños destinados al mercado europeo en el complejo industrial ElectriCity que el grupo del rombo tiene en el norte de Francia.

Montaje de un vehículo Ford en Almussafes. / Perales Iborra

Marcha atrás con los eléctricos

De forma paralela, Ford acaba de dar un giro radical en su estrategia de electrificación en Estados Unidos. La empresa ha cancelado varios proyectos de desarrollo de vehículos eléctricos, lo que le ha generado un impacto en su cuenta de resultados de 19.500 millones de dólares (16.586 millones de euros).

Como parte de estas medidas, Ford ya no planea producir vehículos eléctricos de mayor tamaño, donde la rentabilidad se ha visto afectada debido a una demanda menor a la esperada, altos costes y cambios regulatorios. La multinacional remplazará en el mercado norteamericano su camioneta F150 Ligthning, totalmente eléctrica, por un nuevo modelo eléctrico de autonomía extendida que utiliza un motor de gasolina que recargará la batería.