Generalitat y CEV abogan por mantener un contacto "permanente y fluido"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Lorca, ha recibido a los máximos representantes de la junta directiva de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y ha destacado el compromiso de la Generalitat por “mantener un contacto permanente y fluido con esta organización empresarial, al igual que con todos los agentes sociales y empresariales que buscan el beneficio y el bienestar de toda la sociedad valenciana”.

Al encuentro, el primero con esta entidad como jefe del Consell, han asistido, entre otros directivos, el presidente autonómico de CEV, Vicente Lafuente, la presidenta de CEV-Valencia, Eva Blasco, el presidente de CEV-Alicante, César Quintanilla Rosell, y el presidente de CEV-Castelllón, Luís Martí Bordera.

"Le hemos planteado de una manera muy clara la necesidad de reducir la polarización política y, en este punto, sería importante conseguir que por primera vez en mucho tiempo en este país hubiera acuerdos entre los dos partidos mayoritarios en temas que afectan directamente a la sociedad", como la dana, ha señalado Lafuente, en declaraciones remitidas a los medios al término del encuentro. "Les vamos a ayudar a ello", ha comentado.

Diálogo social

Por otro lado, la secretaria general de CC OO-PV, Ana García Alcolea, ha presentado este jueves su informe general al Consell Confederal, máximo órgano entre congresos, donde ha hecho un balance de la coyuntura socioeconómica y ha presentado los retos de los próximos meses, entre los que destacan la negociación colectiva, con la activación "urgente" del diálogo social, y la vivienda.

García Alcolea ha destacado que la investidura del nuevo presidente de la Generalitat , "con la asunción de la agenda negacionista de Vox, no soluciona los problemas económicos y sociales" de la Comunitat Valenciana y ha valorado críticamente la nueva composición del Consell, "al mantener a ocho consellers y conselleras del anterior ejecutivo".

A juicio de CC OO-PV, "se trata de dar continuidad a un gobierno que no gestionó adecuadamente la mayor tragedia vivida en la provincia de Valencia". García ha emplazado al 'president' a activar el diálogo social, "que brilla por su ausencia", y ha mencionado que C COO-PV desarrollará la propuesta conjunta con UGT-PV y la patronal autonómica CEV para "articular un pacto valenciano por el desarrollo económico y social, con la intención de contribuir a la estabilidad institucional, por el desarrollo económico sostenible y a la cohesión social", según ha informado el sindicato en un comunicado.