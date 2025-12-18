Grupotec supera la barrera de los 300 millones de euros de facturación en 2025

La empresa de renovables e ingeniería Grupotec ha cerrado el año con más de 300 millones de euros de facturación. La firma ha presentado esta mañana, ante cerca de sus 700 empleados, los datos del cierre del año 2025 y las líneas estratégicas para el próximo ejercicio. El acto, que se ha desarrollado en el Roig Arena de Valencia, ha reunido a todos los equipos de la compañía que han llegado desde todos los puntos donde la empresa desarrolla proyectos y sus sedes en Londres, Madrid, Sevilla y Murcia.

El presidente de Grupotec, Olallo Villoldo, ha explicado que el cierre del año 2025 culminará con 306 millones de euros de facturación y que la previsión para el año que viene es incrementar el negocio en un 7 %, gracias al empuje de la división de renovables y el crecimiento en las otras dos grandes áreas de negocio: la división de ingeniería y la división de real estate (inmobiliario).

Además, los últimos años y en especial el ejercicio que ahora finaliza, ha permitido impulsar la innovación en la compañía como un eje transversal, según destaca Grupotec. "Este compromiso con la innovación se ha materializado en doctorandos industriales, pruebas de concepto y un canal abierto a todos los empleados proponer soluciones y retos innovadores", señala la empresa.

Renovables

En la división de renovables, la compañía ha consolidado este año el crecimiento de años anteriores. Esta área, que representa aproximadamente el 70% del total del negocio de la compañía, ha seguido creciendo en el año 2025 centrada en las plantas de generación de gran escala.

La empresa ha confirmado que suma ya más de 2,7 gigavatios (GW) construidos y que mantienen una posición destacada en mercados como el del Reino Unido, Italia y España. En total, la división de renovables de Grupotec cuenta con proyectos realizados en 17 países.

Ingeniería

El área de ingeniería, centrada principalmente en servicios de consultoría y proyectos de agua y bioenergía y autoconsumo energético para las industrias, supone el 15% del volumen de negocio. Esta división es la semilla del grupo, genera sinergias con todas las áreas, y mantiene un crecimiento sostenido con 450 encargos en el año 2025, que se enfocan en hacer más sostenible los procesos de las industrias.

Por su parte, la división de inmobiliario aúna negocios de desarrollo e inversión inmobiliaria, arquitectura, instalaciones, project management y diseño y construcción. Proporciona a los clientes servicios diversificados en toda la cadena de valor. A esta división pertenecen proyectos como The English Montessori School, en Madrid, un proyecto de flex living en el Cap i Casal o las nuevas instalaciones de Grupotec en el edificio Ikon (diseñado por Ricardo Bofill) de València.

La plantilla de Grupotec, en el Roig Arena, esta mañana. / Levante-EMV

Almacenamiento

La dirección de la empresa ha confirmado la voluntad de continuar ampliando actividad en el sector de las baterías como herramienta fundamental para el desarrollo de proyectos de hibridación energética. También se están impulsando oportunidades en el sector bioenergético y en los centros de datos, un sector clave para las necesidades de la sociedad y que requiere de soluciones sostenibles en la ingeniería de construcciones y soluciones energéticas.