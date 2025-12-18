Los jubilados valencianos con pensión mínima cobrarán 128,9 euros más al mes a partir de enero

Las pensiones de más de 10 millones de españoles subirán un 2,7 % a partir de enero, según anunció recientemente el Gobierno, tras conocerse los datos definitivos del INE, que sitúan el aumento de la inflación en el 3 % en noviembre. Sin embargo, el ingreso para los beneficiarios de pensiones mínimas y no contributivas crecerá bastante por encima del IPC. En la Comunitat Valenciana, el número de beneficiarios de pensiones no contributivas se sitúa entre las 45.000 a 47.000 personas.

Así lo pone de manifiesto el informe ‘Estimación de la revalorización de las pensiones y del gasto en pensiones en 2026’, realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), que revela que aunque la subida general de las pensiones es del 2,7%, las mínimas con cargas familiares subirán un 11,43 %; las mínimas sin cargas familiares, un 7,07 % y las no contributivas, un 11,34 %.

Así, el IVIE estima que el beneficiario de una pensión por jubilación con cónyuge a cargo, incapacidad absoluta o total mayor de 60 años con cónyuge a cargo o viudedad con cargas familiares cobraría 1.256,5 euros (frente a los 1.127,6 euros de 2025); en el caso de una jubilación con 65 años sin cónyuge, incapacidad absoluta o total con 65 años sin cónyuge o viudedad con 65 años sin cargas familiares llegaría a los 936,2 euros (874,4 euros en 2025). Y, una jubilación con 65 años con cónyuge no a cargo o incapacidad absoluta o total con 65 años con cónyuge no a cargo cobrará en 2026 aproximadamente 888,6 euros (frente a los 830 de 2025).

Además, el informe señala que el importe de la pensión no contributiva de jubilación e invalidez de 2025 se revalorizará un 11,34 %, pasando de 564,7 euros al mes, a una cuantía estimada para 2026 de 628,7 euros al mes, es decir 64 euros más.

El estudio hace alusión también a las pensiones que en 2025 estén en el umbral máximo y que se revalorizarán un 2,7 % en 2026. Sin embargo, el importe del tope de la pensión máxima aplicable a las nuevas pensiones causadas en 2026 aumentará un 0,115 % adicional, es decir, un 2,815 % respecto al importe máximo de 2025. Así, el importe máximo de 2025 (3.267,6 euros) pasará a ser de 3.359,6 euros en 2026 para las nuevas pensiones, mientras que las pensiones existentes en 2025 que estaban en el tope máximo subirán hasta 3.355,8 euros.

Aumento del gasto en pensiones

Con esto, la revalorización promedio de todas las pensiones es del 3,44 % (en lugar del 2,7 %). Este aumento, junto con el crecimiento esperado del número de pensiones y el efecto sustitución hace que el gasto en pensiones se incremente en un 5,81 %, llegando a casi 230.000 millones en 2026, unos 12.600 millones más que en 2025. Este dato equivaldría a un 13% del PIB, una cifra ligeramente superior a la prevista para 2025 que fue del 12,9 %.

Las pensiones mínimas y no contributivas, las que más crecerán a partir de enero. / David Navarro

Un incremento medio de 570 euros anuales

Según datos recogidos por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, la revalorización general supondrá, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para las personas con la pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales. Este incremento beneficiará a los cerca de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas del sistema de Seguridad Social. Las 734.900 pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado también se revalorizarán conforme al mismo índice.

De modo que un pensionista que perciba una pensión de 1.511,51 al mes (coincidente con la pensión media de jubilación de 2025) pasará a recibir en 2026 una pensión de 1.552,32 euros mensuales, lo que supone un incremento anual de 571,35 euros.