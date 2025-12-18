Una tractorada recorrerá el centro de València: consulta horarios y recorrido

Más de 30 tractores irán a la cabeza de la manifestación reivindicativa que La Unió Llauradora i Ramadera celebrará este jueves por las calles de València para denunciar que las tres administraciones (Comisión Europea, Gobierno de España y Generalitat) "ahogan al campo valenciano con sus malas políticas agrarias".

Recorrido de la manifestación

Agricultores y ganaderos de La Unió procedentes de toda la Comunitat Valenciana participarán en esta protesta que se iniciará a las 11.00 horas en el Palau de la Generalitat y finalizará ante la Delegación del Gobierno, tras recorrer la calle Serrans, Plaça dels Furs, Compte de Trénor, Pintor López y Plaza del Temple, donde concluirá y tendrán lugar los parlamentos.

La organización pretende denunciar la "inacción conjunta" de las tres administraciones "sin excepción, por acción u omisión, al no adoptar las medidas necesarias para garantizar la viabilidad del sector agrario valenciano".

Reivindicaciones

La Unió reivindicará "un marco Financiero Plurianual y una PAC 2028-2034 justa y adecuada a la realidad productiva". También reclama la retirada de cargas administrativas y obligaciones digitales que "dificultan" el trabajo diario como es por ejemplo el Registro Digital de Tratamientos Fitosanitarios.

Otras de las propuestas de La Unió pasan por frenar el impacto de las importaciones de terceros países sobre los precios, la renta agraria y las plagas y enfermedades vegetales o la reversión de los recientes recortes presupuestarios de fondos agrarios de la Generalitat (más de 54 millones de euros en el último mes) que afectan a explotaciones, zonas vulnerables y sectores en crisis.

Asimismo, denuncia que tampoco el Gobierno de España "ha desarrollado, pese a tenerlas aprobadas, las ayudas por la sequía en los sectores de la uva de vinificación en secano (85 millones de euros) y del olivar en secano (285 millones de euros)".

El secretario general de La Unió, Carles Peris, ha señalado que todas estas problemáticas y otras más "provocan una importante caída de rentas, el desplazamiento del producto local frente al importado, una mayor dependencia exterior, la pérdida de empleo en la actividad agraria y un riesgo creciente de abandono como demuestran las cifras oficiales".

"Estamos ante una situación de vulnerabilidad estructural en el campo valenciano por las malas políticas agrarias de las tres Administraciones, sin excepción porque todas tienen su parte de responsabilidad, lo que motiva la convocatoria de una movilización general mañana del sector por parte de nuestra organización agraria", ha indicado.