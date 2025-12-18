Vicente Lafuente felicita a Levante-EMV

El recién elegido presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, pone en valor el trabajo de Levante-EMV y, en víspera navideñas y de año nuevo, destaca el trabajo de su director, Joan Carles Martí, así como a todo el equipo de periodistas de este medio de comunicación. "Tras mi reciente elección como presidente de la CEV -escribe Lafuente en su felicitación- quería dirigirme a vosotros para agradeceros la confianza depositada en este proyecto. Asumo este compromiso con la convicción de que representar al empresariado de la Comunitat Valenciana es un privilegio y, sobre todo, una responsabilidad".

Según el dirigente de la CEV, "comienza una nueva etapa que pretende ser más coral, participativa y cercana. Creo profundamente en una CEV donde todas las empresas, independientemente de su tamaño o territorio, se sientan escuchadas y representadas. Una organización abierta, útil y diseñada para acompañaros en vuestro día a día, que atienda vuestras inquietudes y que os ayude a conseguir vuestras aspiraciones", destaca Lafuente.

En esta nueva etapa, el otrora dirigente de la patronal del metal Femeval asegura que seguirá trabajando, junto a los órganos de gobierno y al equipo de la casa, "para reforzar esa defensa, reclamando estabilidad, diálogo, infraestructuras adecuadas, agilidad administrativa y un entorno que permita a las empresas crecer. Lo haremos desde la serenidad, la independencia y siempre pensando en lo que necesitáis", explica. Además, asegura que "escucharos será la base de este proyecto y trabajar junto a vosotros, la prioridad, por ello os invito a participar activamente, a aportar y a señalar lo que se pueda mejorar. De nuevo gracias por vuestra confianza y por lo que representáis para esta Comunitat. Estoy convencido de que, con unidad y determinación, seguiremos construyendo una CEV más fuerte y un tejido empresarial más reconocido y valorado", concluye Lafuente.