Boluda amplía su presencia en Australia al comprar Mackenzie Marine & Towage

Boluda Towage, la división de remolcadores de Boluda Corporación Marítima, continúa fortaleciendo su presencia en Australia con la adquisición de la empresa de remolque portuario Mackenzie Marine & Towage (MMT). La compañía familiar de los Boluda, participada en un 49% por Mediterranean Shipping Company (MSC), da así un nuevo paso adelante en Australia, ampliando su alcance desde el Norte (Port Moresby, en Papúa Nueva Guinea) y el Este (Weipa, Cairns, Mackay, Gladstone, Brisbane, Newcastle, Botany/Sydney Botany y Melbourne) hasta la Costa Oeste (Esperance), operando una flota de más de 43 embarcaciones.

Boluda Towage es el primer operador mundial de remolque marítimo con presencia en los cinco continentes, en más de 232 puertos de Europa, África, Asía, Oceanía y Latinoamérica y una flota compuesta por más de 850 barcos y una plantilla compuesta por 10.000 empleados. "Este movimiento forma parte de la hoja de ruta estratégica de Boluda Towage, orientada a explorar nuevas oportunidades en la región mediante la presencia en puertos clave, consolidando su expansión a lo largo del país y garantizando operaciones seguras y eficientes", aseguran fuentes de la compañía valenciana.

Empresa familiar

MMT es una empresa familiar que se ha consolidado como un nombre destacado y de confianza en la industria del remolque marítimo en Australia Occidental durante más de 50 años. Tras esta adquisición, el equipo directivo del Puerto de Esperance seguirá encabezado por Sean McKenzie, garantizando la continuidad y una visión clara mientras la compañía acelera su crecimiento y refuerza sus vínculos con socios y clientes locales.

Situado en la parte sureste de Australia Occidental, el puerto de Esperance es un nodo clave para las actividades de exportación, especialmente en los sectores minero y agrícola. Con capacidades de aguas profundas diseñadas para acoger grandes buques graneleros, Esperance se consolida como una infraestructura crítica para la economía exportadora de Australia Occidental, apoyando el movimiento eficiente de mineral de hierro, cereales y otras materias primas clave hacia los mercados globales.

Recientemente, Boluda Corporación Marítima dio otro golpe de mesa en el negocio mundial de los remolcadores que operan en los puertos de los cinco continentes. Boluda Towage, continúa avanzando en su estrategia de expansión mundial tras adquirir a la holandesa Royal Boskalis BV su negocio de remolque y salvamento marítimo en Australia y Papúa Nueva Guinea por unos 640 millones de dólares (unos 546 millones de euros).

Negocio de terminales