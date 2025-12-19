Mercadona anuncia una paga extra más el año que viene: ¿Cuánto cobrarán sus trabajadores en 2026?

Los trabajadores de Mercadona están de enhorabuena. El comité de dirección de laempresa ha acordado además de ampliar el período de vacaciones de la plantilla, una aumento de sueldo generalizado que se materializará en una paga extra. Concretamente, y tal como ha comunicado la empresa a través de un comunicado, el comité de dirección de Mercadona ha decidido, por segundo año consecutivo, repartir el próximo mes de marzo una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros, correspondiente a una mensualidad, que se sumará a la retribución variable, de una o dos mensualidades dependiendo de la antigüedad de cada trabajador.

Con esta decisión, los trabajadores de Mercadona verán sensiblemente incrementado su salario el próximo año. La medida tendrá un coste total de 280 millones de euros y, en la práctica, se materializará en un pago que recibirán en marzo por una cuantía variable según las condiciones de cada trabajador. Concretamente, esta paga extra (por los beneficios que ha obtenido la compañía en 2025) correspondera a una mensualidad, que se sumará a la variable, de una o dos mensualidades dependiendo de la antigüedad que tenga cada empleado en la compañía.

Con estas medidas, que supondrán un esfuerzo inversor de 380 millones de euros, "Mercadona demuestra, una vez más, su carácter pionero en la satisfacción de los trabajadores", concluye la compañía.

¿Cuánto cobran los trabajadores de Mercadona?

Tal como publicó la compañía hace un año, el personal base de la compañía pasará a cobrar en su primer año 1.685 euros brutos al mes, lo que supuso en 2025 un 27 % más respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y 2.280 euros brutos/mes una vez superados los cuatro años en la empresa, un 72 % más respecto al SMI.

Tabla salarial base de Mercadona en 2025 con la prima extraordinaria / Mercadona

Más vacaciones en 2026

Además de esta paga extra, la compañía ha decidido también ampliar las vacaciones de sus trabajadores. En total, toda la plantilla de Mercadona tendrá una semana más de vacaciones en 2026. Los más de 110.000 trabajadores tendrán 37 días de vacaciones al año en lugar de los 30 de los que han disfrutado en 2025. Desde la compañía insisten en que esta medida, que entrará en vigor en 2026 en España y Portugal y se consolidará para el resto de los años, "supone una gran mejora en la jornada anual de los trabajadores y persigue que todos los que forman Mercadona estén comprometidos y satisfechos al 100 %", según ha comunicado este viernes la compañía de Juan Roig.