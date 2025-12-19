Trabajar en Mercadona: Estas son las vacaciones que ofrece la empresa en 2026

Buenas noticias para los trabajadores de Mercadona. La empresa de Juan Roig ha lanzado un comunicado este viernes en el que anuncia una ampliación en el período vacacional para110.000 trabajadores de la compañía.

Hasta ahora, los trabajadores de Mercadona disponían de un total de 30 días hábiles para coger vacaciones en el transcurso de un año, esto es: seis semanas naturales o un mes y medio al año.

Una semana más al año

El comité de dirección de Mercadona ha acordado la ampliación del período de vacaciones en una semana más, por lo que pasa de 30 a 37 días al año - lo que es lo mismo, siete semanas y media naturales, casi dos meses en total-. Esta medida, que entrará en vigor en 2026 en España y Portugal y se consolidará para el resto de los años, "supone una gran mejora en la jornada anual de los trabajadores y persigue que todos los que forman Mercadona estén comprometidos y satisfechos al 100 %", según ha comunicado la compañía.

Esta iniciativa supondrá para la empresa un coste de 100 millones de euros anual. Según expresan, la ampliación de las vacaciones se lleva a cabo tras un proceso de escucha activa en el que Mercadona busca "dar respuesta a las necesidades de sus equipos". Desde recursos humanos analizan propuestas que, "en caso de aportar valor, como es esta ampliación de las vacaciones, se implementan para seguir reforzando la calidad de los puestos de trabajo", señala el comunicado.