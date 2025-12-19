Empleo
Trabajar en Mercadona: Estas son las vacaciones que ofrece la empresa en 2026
La empresa ha lanzado un comunicado con las novedades adoptadas para el próximo año
Buenas noticias para los trabajadores de Mercadona. La empresa de Juan Roig ha lanzado un comunicado este viernes en el que anuncia una ampliación en el período vacacional para110.000 trabajadores de la compañía.
Hasta ahora, los trabajadores de Mercadona disponían de un total de 30 días hábiles para coger vacaciones en el transcurso de un año, esto es: seis semanas naturales o un mes y medio al año.
Una semana más al año
El comité de dirección de Mercadona ha acordado la ampliación del período de vacaciones en una semana más, por lo que pasa de 30 a 37 días al año - lo que es lo mismo, siete semanas y media naturales, casi dos meses en total-. Esta medida, que entrará en vigor en 2026 en España y Portugal y se consolidará para el resto de los años, "supone una gran mejora en la jornada anual de los trabajadores y persigue que todos los que forman Mercadona estén comprometidos y satisfechos al 100 %", según ha comunicado la compañía.
Esta iniciativa supondrá para la empresa un coste de 100 millones de euros anual. Según expresan, la ampliación de las vacaciones se lleva a cabo tras un proceso de escucha activa en el que Mercadona busca "dar respuesta a las necesidades de sus equipos". Desde recursos humanos analizan propuestas que, "en caso de aportar valor, como es esta ampliación de las vacaciones, se implementan para seguir reforzando la calidad de los puestos de trabajo", señala el comunicado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mazón llega tarde a las Corts y se pierde el debate por el que cobra como portavoz en comisión
- Una nave industrial centenaria se convertirá en 22 apartamentos turísticos con piscina en València
- Abre al público el paso inferior que une las estaciones de metro Xàtiva y Alacant
- “Estamos encima de un queso gruyère y no sabemos dónde están los agujeros”
- Expertos en Meteorología anuncian la llegada de un tren siberiano que puede dejar nieve en Valencia: estos serán los días y las zonas de las nevadas
- Una reunión de urgencia decidirá si se mantiene la obligación de ir al colegio el 16 de marzo
- Un rascacielos de 108 metros de altura dominará la Marina de València
- El 'Chernóbil de Campanar' arrastraba dos décadas de bloqueo