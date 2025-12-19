AGRICULTURA
La UE pacta cláusulas para proteger a los cítricos en el acuerdo con Mercosur
La Unión Europea frenará las importaciones de agrios y de otros productos sensibles como la carne de vacuno, azúcar y huevos procedentes de Sudamérica cuando aumenten más del 8% respecto a la media de los últimos tres años
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) preocupa de lleno al sector agrario y ganadero español, especialmente a los productos hortofrutícolas. Con todo, el impacto en los cítricos -lo que afecta especialmente al campo de la Comunitat Valenciana- será inferior al esperado hasta ahora. Representantes del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo han acordado medidas para proteger la agricultura de la UE una vez que entren en vigor los acuerdos comerciales y de asociación entre la UE y Mercosur.
El proyecto de reglamento establece que la Comisión Europea podría decidir suspender temporalmente las preferencias arancelarias sobre la importación de determinados productos agrícolas considerados sensibles (como los cítricos, las aves de corral o la carne de vacuno, los huevos y el azúcar) procedentes de los citados países sudamericanos si se considera que estas compras perjudican a los productores de la UE.
La última negociación ajusta el margen de incremento de importaciones o de caída de precios de una serie de productos sensibles importados desde el Mercado Común del Sur (Mercosur) —Bolivia está en proceso de adhesión—, que darían lugar a una investigación y posibles medidas por parte de la Comisión Europea. Bruselas y los gobiernos querían que fuera un 10% y la Eurocámara apostaba inicialmente por un margen más estricto del 5%. Finalmente, según informa Efeagro, será del 8%, lo cual implica que el Ejecutivo comunitario tendría que investigar cuando se produzca un aumento en las importaciones de estos productos del 8% en comparación con la media de los tres años anteriores o si, por otro lado, el precio de dichas importaciones es al menos un 8% inferior al del producto europeo comparable.
Salvaguardias bilaterales
Una vez solventadas estas salvaguardias bilaterales, los países de la Unión Europea tienen que dar luz verde al pacto en su conjunto para que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen pueda viajar el sábado a Brasil para firmar definitivamente el pacto con los líderes del Mercosur tras un cuarto de siglo de negociaciones.
Sea como fuere, las organizaciones agrarias valencianas Unió Llauradora y AVA-Asajaadvierten de que el acuerdo comercial UE-Mercosur deja en una situación de vulnerabilidad al sector agrario y ganadero valenciano, especialmente en el ámbito del arroz, cítricos, carne de vacuno, aves de corral, cerdo o miel, creando una competencia desleal por la ausencia, efectivamente, de estas cláusulas espejo.
Balanza comercial
La balanza comercial agraria entre los países de Mercosur y España es claramente deficitaria para los intereses valencianos en los productos más perjudicados por el acuerdo, pues el déficit en volumen es de más de 240.000 toneladas anuales, según datos del ICEX del año 2024. El producto más perjudicado es el arroz con un desfase de -133.850 toneladas. Exportamos un total de 169 toneladas e importamos 134.019 Tm. Le siguen los cítricos, en fresco y zumo, con una diferencia a su favor de 58.297 Tm. Importamos 73.887 toneladas entre fresco y zumo y solo exportamos 15.590, todas ellas de fruta fresca.
Los otros tres productos en la lista son ya ganaderos. En primer lugar, se sitúa el sector avícola con -28.018 toneladas, todas ellas importadas, pues no exportamos nada. Tras este se encuentra el sector vacuno con -14.317 Tm. Importamos 14.340 toneladas y únicamente exportamos 23. Finalmente, está el sector apícola con un déficit de -6.152 toneladas.
Una tractorada contra las políticas que "ahogan al campo valenciano"
Una treintena de tractores acudieron ayer a la manifestación reivindicativa que la Unió Llauradora i Ramadera celebró por las calles de València para denunciar que las tres administraciones (Comisión Europea, Gobierno de España y Generalitat) "ahogan al campo valenciano" con sus malas políticas agrarias". Agricultores y ganaderos de La Unió procedentes de toda la Comunitat Valenciana participaron en esta protesta iniciada en el Palau de la Generalitat y que finalizó ante la Delegación del Gobierno. La organización denunció la "inacción conjunta" de las tres administraciones "sin excepción, por acción u omisión, al no adoptar las medidas necesarias para garantizar la viabilidad del sector agrario valenciano". La Unió reivindicaba "un marco financiero plurianual y una PAC 2028-2034 justa y adecuada a la realidad productiva". También reclamó la retirada de cargas administrativas y obligaciones digitales que "dificultan" el trabajo diario como es por ejemplo el Registro Digital de Tratamientos Fitosanitarios. En Bruselas, algo más de 10.000 agricultores de toda Europa (fue la primera vez que asistían representantes de los 27 Estados) de las 40 organizaciones más importantes del sector agrario, pertenecientes al Copa-Cogeca, asistieron a la capital comunitaria, coincidiendo con la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y con la salida de la presidenta Ursula von der Leyen hacia Brasil para cerrar el acuerdo comercial con Mercosur. Una representación de la AVA-Asaja, dentro de la delegación española de Asaja, acudió a la protesta que concluirá en la Plaza de Luxemburgo, frente a las autoridades comunitarias, donde los dirigentes de Asaja Coag y UPA dirigieron unas palabras a los asistentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet lanza un aviso naranja por lluvias en el litoral norte de Valencia para esta noche
- Un rascacielos de 108 metros de altura dominará la Marina de València
- Mazón llega tarde a las Corts y se pierde el debate por el que cobra como portavoz en comisión
- La diputación concede al Arzobispado 780.000 euros con el voto en contra de Compromís
- Las lluvias ponen en alerta a la zona cero: Calles inundadas en Catarroja y más de 70 l/m2 en Massanassa
- Ardian compra la valenciana Fermax
- Directo: La zona cero de la dana, en alerta por lluvias e inundaciones
- El 'Chernóbil de Campanar' arrastraba dos décadas de bloqueo