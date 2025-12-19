La UE pacta cláusulas para proteger a los cítricos en el acuerdo con Mercosur

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) preocupa de lleno al sector agrario y ganadero español, especialmente a los productos hortofrutícolas. Con todo, el impacto en los cítricos -lo que afecta especialmente al campo de la Comunitat Valenciana- será inferior al esperado hasta ahora. Representantes del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo han acordado medidas para proteger la agricultura de la UE una vez que entren en vigor los acuerdos comerciales y de asociación entre la UE y Mercosur.

El proyecto de reglamento establece que la Comisión Europea podría decidir suspender temporalmente las preferencias arancelarias sobre la importación de determinados productos agrícolas considerados sensibles (como los cítricos, las aves de corral o la carne de vacuno, los huevos y el azúcar) procedentes de los citados países sudamericanos si se considera que estas compras perjudican a los productores de la UE.

La última negociación ajusta el margen de incremento de importaciones o de caída de precios de una serie de productos sensibles importados desde el Mercado Común del Sur (Mercosur) —Bolivia está en proceso de adhesión—, que darían lugar a una investigación y posibles medidas por parte de la Comisión Europea. Bruselas y los gobiernos querían que fuera un 10% y la Eurocámara apostaba inicialmente por un margen más estricto del 5%. Finalmente, según informa Efeagro, será del 8%, lo cual implica que el Ejecutivo comunitario tendría que investigar cuando se produzca un aumento en las importaciones de estos productos del 8% en comparación con la media de los tres años anteriores o si, por otro lado, el precio de dichas importaciones es al menos un 8% inferior al del producto europeo comparable.

Salvaguardias bilaterales

Una vez solventadas estas salvaguardias bilaterales, los países de la Unión Europea tienen que dar luz verde al pacto en su conjunto para que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen pueda viajar el sábado a Brasil para firmar definitivamente el pacto con los líderes del Mercosur tras un cuarto de siglo de negociaciones.

Tractores durante la protesta agraria frente al Palau de la Generalitat. / M.A. Montesinos

Sea como fuere, las organizaciones agrarias valencianas Unió Llauradora y AVA-Asajaadvierten de que el acuerdo comercial UE-Mercosur deja en una situación de vulnerabilidad al sector agrario y ganadero valenciano, especialmente en el ámbito del arroz, cítricos, carne de vacuno, aves de corral, cerdo o miel, creando una competencia desleal por la ausencia, efectivamente, de estas cláusulas espejo.

Balanza comercial

La balanza comercial agraria entre los países de Mercosur y España es claramente deficitaria para los intereses valencianos en los productos más perjudicados por el acuerdo, pues el déficit en volumen es de más de 240.000 toneladas anuales, según datos del ICEX del año 2024. El producto más perjudicado es el arroz con un desfase de -133.850 toneladas. Exportamos un total de 169 toneladas e importamos 134.019 Tm. Le siguen los cítricos, en fresco y zumo, con una diferencia a su favor de 58.297 Tm. Importamos 73.887 toneladas entre fresco y zumo y solo exportamos 15.590, todas ellas de fruta fresca.

Los otros tres productos en la lista son ya ganaderos. En primer lugar, se sitúa el sector avícola con -28.018 toneladas, todas ellas importadas, pues no exportamos nada. Tras este se encuentra el sector vacuno con -14.317 Tm. Importamos 14.340 toneladas y únicamente exportamos 23. Finalmente, está el sector apícola con un déficit de -6.152 toneladas.