Neinor se convierte en el gran promotor en la C. Valenciana con la compra de Aedas

Neinor Homes se ha convertido en el gran promotor de la Comunitat Valenciana tras la compra de la inmobiliaria Aedas Homes. La compañía liderada por Borja García-Egotexea y que tiene en Sky Homes (las cuatro torres frente a La Fe) su proyecto estrella en València ha promovido en los últimos cinco años más de 800 viviendas en el Cap i Casal y su área metropolitana. Con la operación, Neinor se queda con una bolsa de suelo para 2.500 viviendas en la Comunitat Valenciana, según fuentes del mercado.

Aedas era hasta ahora la inmobiliaria con más proyectos en marcha en la C. Valenciana y a nivel nacional es de mayor tamaño que Neinor. En este caso, la empresa más pequeña se ha quedado con la más grande por el interés del fondo Castlelake por salir del capital de Aedas. La mayoría de los proyectos de las citadas 2.500 viviendas de Aedas en la Comunitat Valenciana están en marcha y son promociones que se encuentran principalmente en Valencia.

Aedas Homes

La promotora Aedas ha sido muy activa en la compra de suelos en el Cap i Casal, donde quedan muy pocos terrenos libres. La inmobiliaria consiguió hace unos meses uno de los últimos solares del centro de València y está a punto de iniciar las obras de una promoción de viviendas en una de las zonas más cotizadas de la capital. El suelo se encuentra en la calle Azcárraga, a treinta metros de la Gran Vía Fernando el Católico. Los pisos tendrá uno, dos y tres dormitorios y los inmuebles disponibles parten de 479.000 euros. La entrega estimada de las viviendas es julio de 2027.

Aedas se hizo con el suelo con la compra del 100 % de la Inmobiliaria Espacio, que era la promotora que originalmente iba a promover la obra. La compañía adquirió con la operación un banco de suelo finalista en toda España para construir 800 viviendas. La Inmobiliaria Espacio tiene actualmente uno de sus últimos proyectos en ejecución en la calle Palleter (que está muy cerca de la calle Azcárraga). Este proyecto tiene todos sus pisos vendidos .

Vivienda industrializada

La compañía, que lidera David Martínez, promueve actualmente 63 viviendas a escasos metros de las Torres de Quart. El proyecto, en avanzado estado de ejecución, incluye la apertura de la calle Túria hasta el mercado de Rojas Clemente. Esta iniciativa lleva más de dos décadas planeada y ha conllevado el derribo de varios inmuebles antiguos que taponaban el final de la calle. La operación de compra de los inmuebles que van a ser derribados se gestó hace 16 años. Aedas también ha sido la inmobiliaria española que más ha apostado por la construcción industrializada.

Proyectos terminados de Neinor

Por su lado, el proyecto estrella de Neinor ha sido la promoción de cuatrocientas viviendas frente a La Fe. Además, ha vendido 212 viviendas del proyecto Mistral Homes en Benicalap y más de cien viviendas en Quatre Carreres junto al Roig Arena. Ante las dificultades para comprar suelo en València, Neinor ha apostado en los últimos años con fuerza el área metropolitana con proyectos en Bétera y la Pobla de Vallbona.

Torres del proyecto Sky Homes frente a La Fe. / Francisco Calabuig

OPA

El informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la compra de Aedas por Neinor precisó que el volumen de negocio en España de Neinor en 2024 fue de 502 millones de euros y el de Aedas de 1.156 millones. La operación se está acometiendo mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA). El porcentaje de accionistas que ha aceptado la OPA lanzada por Neinor Homes sobre Aedas Homes a un precio de 21,3 euros por acción se ha limitado al 79 % que controla el fondo estadounidense Castlelake.

Este resultado era el esperado, ya que Neinor tuvo que anunciar que lanzará una segunda OPA a un precio de 24 euros por acción para el resto de accionistas, ya que el precio de 21,3 euros fue pactado con Castlelake. Por ellos, los otros accionistas esperarán a la aprobación de esa segunda OPA por parte de la CNMV para vender sus acciones a 24 euros por acción frente a los 23,7 euros en los que cotiza actualmente Aedas en el mercado.