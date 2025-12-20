Club Cámara Valencia se consolida como el Club de Negocios de referencia

Club Cámara Valencia, el Club de Negocios integrado en la Cámara de Comercio de Valencia, cierra un ejercicio muy positivo, reforzando su modelo donde el ocio de calidad se convierte en negocio a través de la cultura, el deporte, la gastronomía y los eventos corporativos como catalizadores perfectos para generar negocio y crecimiento empresarial.

Las cifras del año hablan por sí solas del dinamismo y la atracción de este Club:

Sus eventos han contado con 3.032 asistentes que han vivido experiencias exclusivas a lo largo del año.

que han vivido experiencias exclusivas a lo largo del año. Agenda interesante: Un total de 46 eventos cuidadosamente diseñados , donde a través de actividades distendidas han generado espacios de conversación para los empresarios.

, donde a través de actividades distendidas han generado espacios de conversación para los empresarios. Un club en expansión: Con cerca de 200 socios (189), con la incorporación de 47 nuevas empresas en 2025 , suponen un mapa empresarial en el que se vertebran 16 sectores de la economía valenciana.

, suponen un mapa empresarial en el que se vertebran 16 sectores de la economía valenciana. Liderazgo nacional: El Club reafirmó su papel vertebrador al organizar con éxito el 5º Encuentro Nacional de Clubes Cámara el pasado octubre, un hito que congregó a 230 empresarios de toda España y generó 935 reuniones bilaterales en un solo día.

Más que eventos: el ecosistema perfecto para hacer negocios

"En Club Cámara Valencia organizamos eventos ocio-negocio que propician el entorno perfecto para que nuestros socios crezcan y prosperen", señala José Vicente Morata, presidente Cámara Valencia.

"Nuestro modelo va más allá del networking tradicional, creamos eventos donde lo cultural, lo gastronómico, el deporte y los coloquios con líderes de empresariales, hacen que la gente converse en un entorno distendido y único donde fluyen las sinergias”.

Visita a la Iglesia, Museo y archivos del Real Colegio Seminario de Corpus Christi del Patriarca / KIKE TABERNER

El Club cuenta con un espacio exclusivo para los socios

Los socios de Club Cámara Valencia disponen de una sede propia y exclusiva, un espacio profesional diseñado para impulsar su actividad. Este entorno privilegiado está a su disposición para celebrar reuniones de trabajo, organizar presentaciones, trabajo ocasional o simplemente conectar con otros empresarios en un ambiente inspirador y dotado de todas las comodidades.

Sede Club Cámara situada en la Marina de Valencia / Club Cámara Valencia

La potencia de la red Cameral: la red que conecta España y el resto del mundo

Una de las fortalezas del Club es su integración en la red cameral española, la mayor plataforma empresarial del país:

Conexión nacional inmediata : Acceso directo a través de las 85 Cámaras de Comercio de España y sus 25 Clubes Cámara asociados, facilitando contactos empresariales en cualquier comunidad autónoma.

: Acceso directo a través de las 85 Cámaras de Comercio de España y sus 25 Clubes Cámara asociados, facilitando contactos empresariales en cualquier comunidad autónoma. Internacionalización garantizada : Vinculación directa con 44 Cámaras de Comercio en el exterior (CAMACOES), abriendo mercados globales con el respaldo institucional de la red cameral.

: Vinculación directa con 44 Cámaras de Comercio en el exterior (CAMACOES), abriendo mercados globales con el respaldo institucional de la red cameral. Legitimidad que abre puertas: El aval de las Cámaras de Comercio proporciona la credibilidad necesaria para que las relaciones empresariales prosperen a nivel nacional e internacional.

Encuentro Nacional de Clubes celebrado en Veles e Vents / Club Cámara Valencia

Mirando a 2026 con fortaleza

Con este balance excepcional, Club Cámara Valencia se consolida no solo como la red de networking más influyente, sino como el Club de Negocios de referencia. El Club sigue creciendo, innovando en sus formatos y ampliando su impacto, demostrando que cuando se conecta talento, liderazgo y entornos excepcionales, se genera un valor económico y social.