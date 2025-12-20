Las comidas y cenas de Navidad llegan con precios de récord: lo que más se encarece y consejos para ahorrar

La cena de Nochebuena o la comida de Navidad obligará este año a rascarse el bolsillo al registrarse precios de récord en algunos de los productos típicos que llenan la cesta de la compra para estas fechas.

Ser previsor resulta imprescindible año tras año para ahorrarse algo de dinero en las celebraciones navideñas, pues como ha podido comprobar Mediterráneo, en una comparativa propia, los productos llegan a experimentar una subida de hasta el 60% entre el mes de noviembre y diciembre.

El marisco fresco encabeza el encarecimiento, como por ejemplo ocurre con las cigalas, que pasan de 24,95 a 39,95 euros por kilo, un 60% más. Algo similar pasa con el langostino cocido, que cuesta un 37% más, pasando de 9,45 euros a 12,95 euros por kilo. O el berberecho, cuya malla de 500 gramos llega a 7,79 euros, un 31% más caro que los 5,95 euros que se pagaban semanas atrás. Misma tendencia sigue el pescado, con la merluza entera a 18,49 euros por kilo estos días, en comparación con los 16,49 euros de noviembre, un 12% más.

Más favorable para el bolsillo

Más favorable resulta para la economía doméstica, sin embargo, la evolución del precio de la carne y embutidos. Solo el cordero se encarece en poco más de un euro por kilo (5%), mientras que tanto el solomillo de ternera como la carrillera de cerdo o el jamón reserva se puede hallar al mismo importe que en el penúltimo mes del año.

A la hora de elegir el postre sí que habrá que pagar algo más. En el caso de la fruta, sube la piña, a 1,69 euros (31% más) y, en especial, la uva blanca, que se sitúa ya a 3,99 euros por kilo, un 38% más que un mes antes.

Evolución de la cesta de la compra para Navidad / MEDITERRÁNEO

Y para completar la celebración, respecto a noviembre no varía el precio del turrón de chocolate, que queda fijado en 4,99 euros, mientras que las ofertas permiten comprar el cava para brindar incluso algo más económico, a 6,40 euros por unidad.

En niveles "históricos"

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)advierte de que «los precios se disparan cada vez más», como apunta a Mediterráneo su delegada en la Comunitat Valenciana, Silvia Huerta. Así se evidencia en la cesta que la organización realiza año tras año centrada también en los productos más navideños y que constata un encarecimiento constante, que lleva a una situación «que se está convirtiendo en algo insostenible para todas las familias».

En su caso, comparan los costes de un ejercicio con otro y señalan que existen productos que «alcanzan máximos históricos». De media, «los precios este año han subido un 5% respecto al pasado en el mismo momento».

De este incremento, según la entidad de consumidores, no se libra ni siquiera el turrón, «que se ha convertido prácticamente en un producto de lujo», con subidas superiores al 24% en el caso de las marcas de fabricantes y del 9,4% de las marcas blancas. A ello se suman los típicos repuntes de los percebes (29%) o el redondo de ternera (3%) . A fin de cuentas, el estudio de la OCU concluye que en la última década la cesta de la compra de productos navideños se ha encarecido hasta en un 57%.