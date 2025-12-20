El Palacio de Congresos invierte más de 1,4 millones en 2025 para sostenibilidad

En 2025 el Palacio de Congresos de València ha plantado la semilla de un cambio de paradigma en el turismo de reuniones a escala global. Mientras la actividad congresual consolida a la ciudad en el mapa internacional, el Plan de Sostenibilidad diseñado para los próximos cuatro años ha comenzado a traducirse en mejoras concretas que erigen a la entidad en faro del sector.

Su evolución lo consolida como espacio fundamental para una València que está imaginando y construyendo su futuro. Así lo reflejan proyectos transformadores impulsados por el Ayuntamiento de Valencia que han convertido al Palacio en un laboratorio de innovación. Es el caso, por ejemplo, de Zentropy MICE, programa que persigue reorientar el impacto del turismo de congresos hacia el beneficio de la ciudad. O el Sandbox Urbano, que ha convertido el recinto en un entorno de pruebas para proyectos relacionados con las nuevas tecnologías.

Pero, sobre todo, la revolución del Palacio se ve reflejada en el capítulo de inversiones. En el presente ejercicio la entidad ha destinado 1,4 millones de euros a conseguir un edificio cada vez más sostenible y preparado para ofrecer experiencias únicas a los asistentes.

Estas iniciativas, junto al esfuerzo comercial del equipo, que ha reforzado su presencia en los principales certámenes internacionales del sector, ayuda a incrementar la competitividad del Palacio, que este 2025 cierra el segundo mejor año de su historia. Tras un 2024 que supuso un récord absoluto, el presente ejercicio ha mantenido una actividad de primer nivel, en la que cerca de la mitad proviene del ámbito internacional y que en total ha generado 95.000 pernoctaciones.

Gracias a este trabajo, el Palacio se mantiene como un puntal decisivo para que València mantenga su ascenso en el escalafón global como destino para grandes reuniones. Así lo certifica el último informe publicado por la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), según el cual, la ciudad ocupa el puesto 23 en el ranking europeo como destino congresual.

A todo ello hay que añadir una previsión ilusionante gracias a las 200 candidaturas presentadas durante este ejercicio y a las 40 ganadas, lo que ayuda a configurar una cartera futura de 70 eventos ya confirmados hasta 2030.

El Palacio de Congresos cuenta con numerosos espacios para realizar reuniones.q / ED

Más eficiente, más inclusivo

Del total de inversiones, el Palacio ha destinado unos 600.000 euros de sus propios fondos a la mejora de infraestructuras y modernización de espacios.

Por otro lado, se han destinado alrededor de 800.000 euros provenientes de fondos europeos Next Generation EU a avances clave como el Gemelo Digital (una réplica virtual del edificio cuyo desarrollo permitirá la planificación automatizada y optimizada de recursos), el proyecto Metasys o el Data Pool (infraestructuras que controlan y conectan equipamientos y sistemas del recinto, garantizando una gestión unificada de la información para una mayor eficiencia).

Además, los fondos europeos han impulsado otras iniciativas como la instalación de iluminación LED en la práctica totalidad del edificio, lo cual supondrá una disminución del 60 % del consumo; la instalación de puntos de recarga eléctricos en el parking y la finalización de una cubierta fotovoltaica para autoconsumo, la cual se estima que pueda cubrir hasta un 10 % de la demanda energética propia.

Otro de los desafíos en sostenibilidad es la implicación de organizaciones y empresas proveedoras. En este sentido, el Palacio ofrece a sus clientes la posibilidad de compensar la huella de carbono de los eventos celebrados en sus instalaciones promoviendo el cultivo agrícola local y ha mantenido su objetivo de reducción del desperdicio alimentario en colaboración con Gourmet Catering & Eventos, donando en 2025 al Banco de Alimentos 5.000 raciones de comida.

El Palacio de Congresos acoge encuentros durante todo el año. / ED

Por otro lado, el Palacio mantiene su vocación de ser un espacio inclusivo, como refleja el proyecto que lo convierte en centro de formación de la Fundación Asindown, a través del cual integra a personas con síndrome de Down en entornos reales de trabajo, impulsando su profesionalización.

Además, cuenta con la iniciativa Espacios Solidarios, que abre las puertas del edificio a entidades sin ánimo de lucro con foco en la diversidad e integración social. Avapace, ganadora de la primera edición, ha desarrollado un programa anual que promueve la inclusión de personas con parálisis cerebral.

Todo ello forma parte de la vocación de crecer para convertirse en un agente transformador, del sector y también de València. El Palacio de Congresos es hoy mucho más que un edificio que acoge; es un nodo que conecta conocimiento y empresa, ciudad y visitantes, presente y un futuro más sostenible. 2025 será recordado como una estación clave en ese camino.