Carne de conejo, una opción saludable que pide socorro

El sector cunícola en la Comunitat Valenciana no vive su mejor momento. Así lo alertan desde las principales entidades valencianas, AVA-Asaja y la Unió Llauradora i Ramadera, así como la interprofesional Intercun. Los datos que manejan son reveladores: la Comunitat Valenciana cuenta con 134 granjas de conejos con REGA activo, es decir, con número de registro ganadero (86 de ellas de cría de gazapo para carne) frente a las 166 que había en 2018. El descenso del número de granjas, según la sectorial de AVA, es paulatino y progresivo, con una media de cierre anual de en torno al 10 %.

«Gran parte de esta situación la tiene el descenso del consumo de carne de conejo, limitado a unos pocos países de la UE por factores culturales», recoge la Unió. Portugal, Italia y Francia, junto a España, son los grandes consumidores.

La Comunitat Valenciana es una de las autonomías con mayor producción de carne de conejo -la cuarta- con un 8,3 % del total nacional, por detrás de Castilla-La Mancha, Galicia y Cataluña. Pero el retroceso en el consumo es evidente: en el año 2011 se consumía en toda España 1,35 kilos de carne de conejo per cápita, mientras que en 2024 la cifra se situó en 0,55 kilos.

Iván Alcalá, responsable de la sectorial de AVA y presidente de Intercun, considera que esta bajada responde a que «la carne de conejo se ha ido encareciendo en los últimos años y por las dificultades que encuentra la población más joven en su cocinado, sumado a que no es fácil encontrarlo en formatos sencillos en la distribución».

Por otro lado, explica Alcalá, la creciente adopción de conejos como mascotas «supone una clara barrera de consumo para los más jóvenes». Alcalá lamenta que «los jóvenes no tienen presente la carne de conejo ni la conocen tanto, y los mayores, acostumbrados a consumirla, han dejado de hacerlo bien por precio o porque lo sustituyen por otras alternativas de carnes blancas».

Receta elaborada con carne de conejo. / L-EMV

Alcalá hace además una reflexión en cuanto al consumo por parte de los más jóvenes. «No eligen conejo en su cesta de la compra pese a ser una carne que encaja muy bien en un estilo de vida saludable: alta en proteínas, baja en grasa a la vez que muy sabrosa», señala el responsable de la sectorial de AVA.

A estas barreras, Alcalá añade otras dificultades como los costes en la producción de carne de conejo. «Los costes han aumentado en casi todos los insumos: alimentación, gas propano, mano de obra y un largo etcétera. Las amenazas de una posibilidad de un cambio impuesto por la Unión Europea de un sistema productivo con otro tipo de alojamientos no ayuda, no tenemos seguridad jurídica para invertir porque no sabemos en qué va a quedar la nueva normativa si la hay», dice Alcalá.

Canales de distribución

La principal plataforma de distribución para la carne de conejo es a día de hoy el supermercado, que abarca uno de cada dos kilos del volumen de compras, aunque pierde un 7,8 % con respecto a 2023. El segundo canal en importancia es la tienda tradicional, que aglutina el 19,7 %, aunque también ve reducido su volumen en un 13,2 %, «la mayor contracción del mercado», dice Alcalá. Por su parte, el hipermercado y la tienda descuento, responsables de distribuir el 9,4 % y el 7,7 % de los kilos, disminuyen sus compras con respecto a 2023 en un 10,9 % y 8,4 %, respectivamente.

Para paliar el descenso del consumo, las sectoriales defienden incorporar nuevos formatos como las hamburguesas, producto más atractivo para los jóvenes.

Sin embargo, el presidente de Intercun apunta la diversificación más allá del consumo humano: el estiércol de conejo «es un producto de altísima calidad agronómica, sirviendo de abono de proximidad y equilibrado. La alimentación mascotas es otra salida y está cogiendo cada vez más importancia», dice Alcalá.

Sostenibilidad y apoyo al desarrollo rural

Además de sus virtudes nutricionales y sabor, desde las entidades que defienden la cría de conejo, dan argumentos para recuperar el consumo de esta carne, sobre todo, por su sostenibilidad y su apoyo al desarrollo rural. De hecho, gran parte de la producción se realiza en la España Vaciada, donde el sector genera empleo.

Alejandro Sahera es propietario del matadero Penyagolosa de Lucena del Cid (Castelló), uno de los cuatro que quedan en la Comunitat Valenciana y del que salen unas 250 toneladas de carne al año.

Para Sahera, el sector «se encuentra en muy mala situación: al descenso del consumo de carne de conejo y el cierre de explotaciones ganaderas por jubilación de los propietarios hay que sumarle que no hay relevo generacional». «La gente se jubila y detrás de ellos no viene nadie», lamenta.

Sahera, también propietario de granjas, hace un llamamiento a las administraciones para que incrementen ayudas y a los consumidores para que recuperen las recetas tradicionales, elaboradas con carne de conejo que, en su opinión, son una opción «óptima» para deportistas y comedores escolares por su alto valor nutritivo.

Fuente de proteínas y vitaminas

La carne de conejo es una de las opciones carnívoras más saludables, según los expertos en nutrición: con menos de 131 kcal por cada 100 gramos y más del 20 % de aporte calórico en forma de proteínas de alta calidad, es baja en sodio, es fuente de vitaminas B3, B6 y B12, y contiene minerales como fósforo, potasio y selenio.