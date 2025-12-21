Startup Valencia crece un 36% y su comunidad supera los 48.000 profesionales en 2025

Valencia consolida en 2025 su posición como uno de los hubs tecnológicos con mayor dinamismo de Europa. Startup Valencia cierra el año con un crecimiento significativo que refuerza esta tendencia: la comunidad que agrupa al ecosistema innovador alcanza ya los 48.000 profesionales, un 36% más que en 2024. La organización privada y sin ánimo de lucro, fundada en 2017, ha incorporado además 57 nuevos socios, alcanzando un total de 407.

La comunidad destaca por su creciente perfil internacional, con más de 360 extranjeros que han elegido Valencia para desarrollar sus proyectos tecnológicos. En el ámbito europeo, Italia, Alemania y Países Bajos concentran el mayor volumen de profesionales, mientras que fuera de la Unión Europea destacan Estados Unidos, Reino Unido y Ucrania.

Nacho Mas: evolución del sector tecnológico valenciano en VDS 2025 / Startup Valecia

En paralelo, son ya 37 las organizaciones que respaldan de forma directa el desarrollo del emprendimiento innovador en la Comunidad Valenciana, sumando como supporters y colaboradoras estratégicas trece compañías. Entre ellas figuran firmas tecnológicas de referencia como Hubspot, FreeNow, Glovo o Qonto.

La actividad de Startup Valencia también ha experimentado un impulso notable. A lo largo del año se han organizado más de 180 encuentros profesionales, un 20% más que en 2024, que han reunido a más de 25.000 asistentes. La cifra confirma el creciente interés por el ecosistema tecnológico valenciano y su capacidad para generar oportunidades de negocio de alto valor para startups, corporaciones e inversores.

Impulso internacional

Uno de los objetivos estratégicos del año ha sido reforzar la proyección internacional de Valencia como hub tecnológico. Con este fin, Startup Valencia ha impulsado cuatro alianzas clave con Medellín, Copenhague, Lisboa y Tallin, orientadas a facilitar la entrada de startups valencianas en nuevos mercados, atraer inversión global y promover la movilidad de talento.

En Medellín, la alianza firmada establece un puente directo con Latinoamérica. El acuerdo facilita programas de softlanding, validación de productos, oportunidades comerciales y conexión con agentes clave como Ruta N, la Universidad EAFIT, Fedesoft y fondos de inversión locales. Al mismo tiempo, favorece la llegada de talento e inversión latinoamericana hacia Valencia como punto de acceso a Europa.

En Europa, el acuerdo con TechBBQ incorpora a Copenhague a la red internacional de Startup Valencia. La colaboración abre nuevas vías de internacionalización, movilidad de talento y uso compartido de infraestructuras tecnológicas, además de fomentar actividades conjuntas entre España y Dinamarca.

Con Lisboa, Startup Valencia ha formalizado una alianza con Unicorn Factory Lisboa para reforzar el papel de ambas ciudades como polos tecnológicos del sur de Europa. El convenio incluye iniciativas cruzadas en emprendimiento, uso compartido de espacios de trabajo, participación conjunta en VDS y Web Summit, y programas sectoriales vinculados a sostenibilidad, inteligencia artificial, gaming y Web3.

Finalmente, la organización ha renovado durante VDS 2025 su acuerdo con e-Residency del Gobierno de Estonia y el Ayuntamiento de Tallin. La cooperación, iniciada en 2024, se ha consolidado como un referente europeo de colaboración emprendedora y ha impulsado iniciativas como el hackathon internacional Hack the Future, centrado en soluciones tecnológicas sostenibles para la resiliencia urbana y la gestión de desastres naturales.

Estas alianzas se suman a las ya existentes con Ámsterdam, Miami, Múnich, Róterdam y La Haya, ampliando la red global desde la que Valencia proyecta su ecosistema innovador y tecnológico. La última edición de VDS celebrada el pasado mes de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias ha reforzado esta estrategia con un nuevo récord de participación internacional. De los 12.000 profesionales asistentes, un 45% procedía de más de 120 países.

Prioridades para 2026

Startup Valencia afronta 2026 con un objetivo central: consolidar y expandir su comunidad global de fundadores tecnológicos, acompañándolos en el escalado de sus proyectos. La organización fortalecerá su presencia en mercados estratégicos de Europa y América mediante programas de softlanding, misiones empresariales y acciones orientadas a atraer talento e inversión internacional. El propósito es impulsar el crecimiento sostenible de las startups valencianas, ampliar su acceso a clientes globales y reforzar su competitividad en sectores tecnológicos de alto valor añadido.

El próximo año también se profundizará en el liderazgo emprendedor local. Startup Valencia impulsará el papel de los fundadores tecnológicos valencianos como embajadores del ecosistema, reforzando su desarrollo estratégico, su visibilidad internacional y su acceso a redes de alto nivel. La conexión entre emprendedores consolidados y nuevas iniciativas será clave para proyectar una Valencia tecnológica cohesionada, competitiva y con vocación global.

“Valencia cuenta hoy con un ecosistema tecnológico sólido, conectado y con una proyección internacional creciente. En 2026 nuestro foco será acompañar a los fundadores para que puedan escalar con más fuerza y competir desde aquí en los mercados globales”, afirma Nacho Mas, CEO & Executive VP de Startup Valencia.

Sobre Startup Valencia

Startup Valencia es una organización privada sin ánimo de lucro que conecta startups y scaleups de Valencia con el mundo. Como asociación de referencia en la Comunidad Valenciana, reúne a más de 48.000 profesionales y es una de las comunidades emprendedoras más grandes de España. La organización conecta a emprendedores tecnológicos en etapas de crecimiento similares, fomentando un espacio compartido y un fuerte sentido de pertenencia.

Organizan más de 200 eventos al año para impulsar la innovación, la colaboración y el crecimiento empresarial. A través de alianzas estratégicas, ofrecen conexiones de alto valor, visibilidad y acceso a los principales actores del sector. También desarrollan sesiones formativas y colaboran activamente con medios de comunicación, podcasts e influencers tanto a nivel nacional como internacional.

Colaboran con Startup Valencia GoHub Ventures (Global Omnium), BStartup (Banco Sabadell), Wayra (Grupo Telefónica), Elewit (Redeia, Grupo Red Eléctrica), Zeus, Plug and Play, HP, BBVA Spark, Marina de Empresas, Banco Santander, Innsomnia, CaixaBank DayOne, CDTM, Naturgy, Sesame, RCD, Damm, Aktion, Google for Startups, Zubi Group, OVHcloud, Opentop (Valenciaport Innovation Hub), Internxt, Tbig Finance, Qonto, Across Legal, The Bridge, Dekalabs, Nespra Digital Solutions, Hubspot for Startups, Bitnovo, Iris Global, Caixa Popular, Vidext, Leyton Impulsa, PlayFilm, Glovo, Freenow by Lyft como Supporters.